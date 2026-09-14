Pelatih Arema FC Kecewa, Kemenangan atas PSM Makassar Buyar di Menit Akhir

JAKARTA - Arema FC harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 3-3 melawan PSM Makassar. Pada pekan kedua Super League 2026-2027 itu, kemenangan Arema FC yang sudah di depan mata terpaksa melayang setelah PSM Makassar menyamakan kedudukan.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9/2026) sore.

1. Kemenangan Buyar

Arema FC sejatinya tampil menggebrak sejak awal babak pertama. Tim asuhan Marcos Santos membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Gabi. Enam menit berselang, tepatnya pada menit ke-34, Gustavo Franca menggandakan keunggulan Singo Edan lewat eksekusi penalti dingin.

Jelang turun minum, PSM Makassar mendapat angin segar setelah dihadiahi penalti oleh wasit. Stefan Jevtovski yang maju sebagai algojo pada menit ke-45 sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 sebelum jeda.

PSM Makassar vs Arema FC (Instagram/@aremafcofficial)

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin sengit. Arema FC sempat kembali menjauh secara spektakuler pada menit ke-60 lewat aksi Careca. Melihat kiper PSM Hilmansyah berdiri agak jauh dari gawangnya, Careca melepaskan tendangan dari garis setengah lapangan yang meluncur mulus ke dalam gawang.

Namun, drama sesungguhnya terjadi ketika pemain pengganti PSM, Luka Cumic, masuk ke lapangan. Cumic berhasil menipiskan jarak menjadi 2-3 pada menit ke-65. Petaka bagi Singo Edan akhirnya datang pada masa injury time (90+5') ketika Cumic kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus memaksakan hasil imbang 3-3.

2. Pelatih Arema Kecewa

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai anak asuhnya hilang konsentrasi di saat-saat krusial meskipun sempat menjalankan rencana taktis dengan baik.