Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Arema FC Kecewa, Kemenangan atas PSM Makassar Buyar di Menit Akhir

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |04:11 WIB
Pelatih Arema FC Kecewa, Kemenangan atas PSM Makassar Buyar di Menit Akhir
Pelatih Arema FC Kecewa, Kemenangan atas PSM Makassar Buyar di Menit Akhir (Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

JAKARTA - Arema FC harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 3-3 melawan PSM Makassar. Pada pekan kedua Super League 2026-2027 itu, kemenangan Arema FC yang sudah di depan mata terpaksa melayang setelah PSM Makassar menyamakan kedudukan. 

Pertandingan itu berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9/2026) sore. 

1. Kemenangan Buyar

Arema FC sejatinya tampil menggebrak sejak awal babak pertama. Tim asuhan Marcos Santos membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Gabi. Enam menit berselang, tepatnya pada menit ke-34, Gustavo Franca menggandakan keunggulan Singo Edan lewat eksekusi penalti dingin.

Jelang turun minum, PSM Makassar mendapat angin segar setelah dihadiahi penalti oleh wasit. Stefan Jevtovski yang maju sebagai algojo pada menit ke-45 sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 sebelum jeda.

PSM Makassar vs Arema FC (Instagram/@aremafcofficial)
PSM Makassar vs Arema FC (Instagram/@aremafcofficial)

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin sengit. Arema FC sempat kembali menjauh secara spektakuler pada menit ke-60 lewat aksi Careca. Melihat kiper PSM Hilmansyah berdiri agak jauh dari gawangnya, Careca melepaskan tendangan dari garis setengah lapangan yang meluncur mulus ke dalam gawang.

Namun, drama sesungguhnya terjadi ketika pemain pengganti PSM, Luka Cumic, masuk ke lapangan. Cumic berhasil menipiskan jarak menjadi 2-3 pada menit ke-65. Petaka bagi Singo Edan akhirnya datang pada masa injury time (90+5') ketika Cumic kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus memaksakan hasil imbang 3-3.

2. Pelatih Arema Kecewa

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai anak asuhnya hilang konsentrasi di saat-saat krusial meskipun sempat menjalankan rencana taktis dengan baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241797/shayne_pattynama-MTXr_large.jpg
Persija Catat Start Sempurna, Shayne Pattynama Pede Macan Kemayoran Juara Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241808/the_jakmania_saat_persija_vs_persib-VLlw_large.jpg
Momen Eks Ketum Jakmania Peluk Pramono Usai Persija vs Persib: Butuh Keberanian untuk Main di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241857/isenmulang_kalteng_fc-OtHA_large.jpg
Isenmulang Terpuruk di 2 Laga Awal Super League 2026-2027, Pelatih Minta Pemain Segera Adaptasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241854/persebaya_vs_psim-fY1q_large.jpg
Hasil Super League 2026-2027 : Persebaya Menang 1-0 atas PSIM
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/13/51/1749325/pemborong-dua-emas-yakini-pobsi-makin-maju-bersama-ketum-hary-tanoesoedibjo-nlt.webp
Pemborong Dua Emas Yakini POBSI Makin Maju Bersama Ketum Hary Tanoesoedibjo
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/29/veda_ega_pratama.jpg
Veda Ega Pratama Finis ke-18 di Moto3 San Marino 2026, Sempat Posisi 14
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement