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Isenmulang Terpuruk di 2 Laga Awal Super League 2026-2027, Pelatih Minta Pemain Segera Adaptasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |22:08 WIB
Isenmulang Terpuruk di 2 Laga Awal Super League 2026-2027, Pelatih Minta Pemain Segera Adaptasi
Isenmulang Terpuruk di 2 Laga Awal Super League 2026-2027, Pelatih Minta Pemain Segera Adaptasi (Instagram/@isenmulangkaltengfc)
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JAKARTA - Klub promosi Isenmulang Kalteng FC gagal meraih poin dalam 2 laga awal Super League 2026-2027. Sang pelatih, Mundari Karya, meminta anak asuhnya untuk bisa segera bangkit. 

1. Selalu Kalah

Tim yang sebelumnya bernama Adhyaksa FC Banten ini harus menerima kenyataan pahit setelah menelan dua kekalahan beruntun pada laga tandang di pekan-pekan awal kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut.

Setelah ditundukkan Arema FC dengan skor 0-4 pada pekan pertama di Stadion Kanjuruhan Malang, Isenmulang Kalteng FC kembali menelan kekalahan kali ini dengan skor 1-4 dari Bali United FC pada pekan kedua di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Menanggapi hasil buruk di dua laga perdana tersebut, Mundari Karya, menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membangun kembali kepercayaan diri para pemain serta mendorong proses adaptasi tim di kasta tertinggi.

"Yang paling pertama yang memang harus kita lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada pemain. Seperti dari awal saya katakan, tim ini perlu beradaptasi dengan level Super League," ujar Mundari Karya, melansir laman iLeague, Minggu (13/9/2026). 

Isenmulang Kalteng FC (Instagram/@isenmulangkaltengfc)
Isenmulang Kalteng FC (Instagram/@isenmulangkaltengfc)

2. Segera Adaptasi

Ia menjelaskan, sebagian besar skuad yang dimiliki saat ini merupakan para pemain yang membawa Adhyaksa FC promosi dari Championship 2025-2026, ditambah beberapa pemain asing baru yang belum pernah mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia.

"Hampir semua pemain ini adalah pemain yang mengangkat Adhyaksa sebelumnya ke Super League, cuma ditambah beberapa pemain yang belum pernah main di Indonesia juga. Jadi perlu beradaptasi. Itu yang akan kita lakukan terus sambil memberi kepercayaan kepada pemain agar saling percaya," tambahnya.

 

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