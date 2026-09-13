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Aksi The Jakmania Bersihkan Sampah di Tribun SUGBK Usai Persija Kalahkan Persib

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |19:06 WIB
Aksi The Jakmania Bersihkan Sampah di Tribun SUGBK Usai Persija Kalahkan Persib
The Jakmania saat Persija vs Persib
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JAKARTA - Suporter Persija Jakarta, The Jakmania, membersihkan sampah di tribun saat pertandingan menghadapi Persib Bandung. Aksi The Jakmania itu menuai pujian. 

1. The Jakmania Bersihkan Sampah

Kedua tim bertemu dalam pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9/2026). Persija menang 2-1 berkat gol yang dicetak Alexander Jeremejeff (41') dan Ivan Mamut (90+5). Sementara gol semata wayang Persib dicetak Balsa Sekulic (81').

Usai pertandingan itu, The Jakmania menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan membersihkan dan mengumpulkan sampah yang tertinggal di area tribun.

The Jakmania bersihkan sampah usia laga Persija vs Persib
The Jakmania bersihkan sampah usia laga Persija vs Persib

Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Jakmania Sadar Sampah yang digagas Bidang Sosial Pengurus Pusat the Jakmania. 

Ketua Umum the Jakmania, M Aditya Putra, menyampaikan menjadi suporter bukan hanya tentang memberikan dukungan selama pertandingan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan fasilitas yang digunakan bersama.

“Kita datang ke stadion untuk memberikan dukungan kepada Persija. Setelah pertandingan selesai, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan tempat yang kita gunakan bersama," kata Aditya dalam keterangannya.

 

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