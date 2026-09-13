Jordi Amat Takjub dengan Dukungan 58.961 Jakmania saat Persija Kalahkan Persib

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta. Jordi Amat, takjub dengan dukungan luar biasa dari The Jakmania saat meraih kemenangan 2-1 atas Persib Bandung. Menurutnya, kemenangan tersebut berkat dukungan penuh suporter sepanjang 90 menit.

1. Dukungan Penuh Jakmania

Kedua tim bertemu dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Jordi Amat mengatakan suporter membuat atmosfer SUGBK sangat luar biasa yang menjadi tekanan untuk tim lawan. Berkat dukungan 58.961 suporter, Persija akhirnya melanjutkan tren positif dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

Dua gol skuad Macan Kemayoran -julukan Persija dicetak Alexander Jeremejeff (41') dan Ivan Mamut (90+5). Sementara gol semata wayang Persib dicetak Balsa Sekulic (81').

Ivan Mamut cetak gol saat Persija vs Persib (Aldhi Chandra)

"Saya juga ingin mengatakan bahwa para penonton itu gila. Kami merasakan dukungan sejak menit pertama hingga akhir. Itulah mengapa kami mencetak gol di menit terakhir," kata Jordi Amat usai laga.

Pemain Timnas Indonesia mengatakan sangat senang dan performa dan daya juang timnya, tetapi jangan berpuas diri karena perjalanan kompetisi masih sangat panjang. Dia pun berharap Persija tetap dapat memainkan laga-laga kandang di Jakarta.

"Kami bermain sangat bagus, tim menunjukkan karakter yang luar biasa, saya pikir kami memainkan sepak bola yang lebih baik," katanya.