3 Alasan Persib Bandung Bisa Tahan FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

SEOUL – Persib Bandung dihadapkan pada tantangan berat ketika harus melakoni laga tandang menghadapi raksasa Liga Korea Selatan, FC Seoul, pada pertandingan perdana Grup E AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026-2027. Laga yang digelar di markas FC Seoul itu akan dihelat pada Rabu, 16 September 2026.

Meskipun datang dengan persiapan yang cukup singkat usai menelan kekalahan 1-2 dari Persija Jakarta di ajang Super League 2026-2027, skuad Pangeran Biru tetap memiliki peluang terbuka untuk mencuri poin di kandang lawan.

Berikut 3 Alasan Persib Bandung Bisa Tahan FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027:

1. FC Seoul Turunkan Pemain Muda dan Lapis Kedua

Pelatih kepala FC Seoul, Kim Ki-dong, mengisyaratkan akan melakukan rotasi besar-besaran pada susunan pemainnya dalam ajang antarklub Asia ini. Kebijakan tersebut diambil karena fokus utama klub saat ini adalah memburu gelar juara K-League 1, di mana mereka sedang memimpin puncak klasemen sementara dengan koleksi 62 poin.

Dengan menurunkan banyak pemain muda dan talenta yang jarang mendapat menit bermain, hal ini bisa menjadi celah bagi Persib untuk meredam dominasi tuan rumah.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Saya mengatakan kepada para pemain untuk mencurahkan segalanya dan tampil habis-habisan. Untuk ajang ACL, kami akan menurunkan para pemain serta talenta muda yang sebelumnya belum banyak mendapat kesempatan bermain," jelas Kim Ki-dong, dikutip dari media Korea Selatan, Chosun.

2. Tekad Bangkit Usai Kalah dari Persija di Super League

Kekalahan menyakitkan 1-2 dari sang rival abadi, Persija Jakarta, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 12 September 2026 lalu, tentu meninggalkan kekecewaan mendalam. Namun, situasi tersebut justru bisa menjadi pelecut motivasi dan booster mental bagi anak asuh Igor Tolic untuk segera bangkit.