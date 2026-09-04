Persib Bandung Targetkan Juara di AFC Champions League 2 2026-2027!

PERSIB Bandung menargetkan gelar juara di ajang AFC Champions League 2 2026-2027. Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengatakan turnamen ini harus bisa menjadi pembuktian kekuatan Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Persib Bandung mengunci tiket putaran final AFC Champions League 2 2026-2027. Turnamen antarklub kasta kedua Asia itu akan digelar mulai dari fase grup hingga final pada September 2026 hingga Mei 2027.

Persib Bandung saat bersua Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

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Dalam turnamen itu, Maung Bandung tergabung dalam Grup E bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam). Pasukan Igor Tolic akan melakoni laga perdana melawan FC Seoul pada 19 September 2026.

Meski hanya turnamen antarklub kasta kedua di Asia, AFC Champions League 2 2026-2027 diikuti klub-klub besar dari seluruh Benua Kuning. Umuh Muchtar menyadari, persaingan di turnamen ini sangat berat.

Namun, Umuh Muchtar menegaskan Persib Bandung harus bisa bersaing di AFC Champions League 2 2026-2027. Ia menegaskan Maung Bandung harus lebih tangguh dari lawan-lawannya.

"Enggak ada masalah. Walaupun lebih berat lawan, nanti Persib harus lebih tangguh lagi, gitu kan," tegas Umuh Muchtar, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (4/9/2026).