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Bakal Turunkan Pemain Pelapis di AFC Champions League 2 2026-2027, FC Seoul Remehkan Persib Bandung?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |14:45 WIB
Bakal Turunkan Pemain Pelapis di AFC Champions League 2 2026-2027, FC Seoul Remehkan Persib Bandung?
FC Seoul siap jamu Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/fcseoul)
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KLUB Korea Selatan, FC Seoul dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua saat menjamu Persib Bandung di laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027, pada Rabu 16 September 2026. Langkah itu diambil Pelatih FC Seoul, Kim Ki-dong ia ingin timnya fokus mengejar gelar juara K-League atau Liga Korea Selatan 2026.

FC Seoul baru saja mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Jeonbuk Hyundai berkat aksi gemilang pemain andalan mereka, Klimara, pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil positif di Stadion Jeonju tersebut semakin memperkukuh posisi mereka di puncak klasemen sementara K-League 1 dengan total 62 poin, unggul 15 angka atas Ulsan HD di posisi kedua.

FC Seoul fcseoul
FC Seoul fcseoul

1. Rencana Rotasi Skuad

Usai mengamankan tiga angka penting di kompetisi domestik, fokus raksasa Korea Selatan ini langsung beralih ke kancah Asia. FC Seoul dijadwalkan akan menjamu klub asal Indonesia, Persib Bandung, dalam laga perdana fase Grup E AFC Champions League 2 2026-2027.

Menghadapi jadwal yang padat, pelatih Kim Ki-dong mengisyaratkan akan melakukan rotasi besar-besaran pada susunan pemainnya. Ia berencana menurunkan para pemain muda serta nama-nama yang jarang mendapatkan menit bermain di liga utama.

"Saya mengatakan kepada para pemain untuk mencurahkan segalanya dan tampil habis-habisan. Untuk ajang ACL, kami akan menurunkan para pemain serta talenta muda yang sebelumnya belum banyak mendapat kesempatan bermain," tegas Kim Ki-dong, dikutip dari media Korea Selatan, Chosun, Senin (14/9/2026).

Kendati demikian, Kim Ki-dong tetap menuntut komitmen penuh dari seluruh skuad yang diturunkan untuk mengerahkan kemampuan terbaik demi meraih hasil maksimal di kandang sendiri. Jadi, FC Seoul untu mengincar kemenangan saat menjamu Persib.

“Meski ada jadwal ACL, kami punya waktu istirahat selama seminggu. Saya meminta para pemain untuk mengerahkan segalanya hingga titik darah penghabisan,” imbuhnya.

 

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