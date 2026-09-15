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Inter Milan Menang Comeback 5-3 atas Udinese di Liga Italia 2026-2027, Chivu: Bukti Kualitas Kami!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |06:19 WIB
Inter Milan Menang Comeback 5-3 atas Udinese di Liga Italia 2026-2027, Chivu: Bukti Kualitas Kami!
Inter Milan menang 5-3 atas Udinese di Liga Italia 2026-2027. (Foto: X/@inter_en)
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PELATIH Inter Milan, Cristian Chivu, semringah melihat timnya menang comeback 5-3 atas Udinese dalam lanjutan pekan keempat Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (15/9/2026) dini hari WIB. Cristian Chivu menilai, kemenangan ini sebagai bukti kualitas Nerazzurri -julukan Inter Milan.

“Ini adalah kualitas yang kami miliki dan hal-hal yang kami kuasai. Kami mampu mencetak banyak gol dan mempertahankan level permainan yang tinggi. Jadi, terlepas dari 25 menit pertama ketika kami mencoba melakukan beberapa hal tetapi tidak dengan energi yang tepat, sementara Udinese mampu memanfaatkan kelalaian kami dengan baik. Beruntung, kami berhasil memberikan respons tepat,” kata Chivu, Okezone mengutip dari Football Italia, Selasa (15/9/2026).

Cristian Chivu bangga Inter Milan menang 5-3 atas Udinese. (Foto: Laman resmi Inter Milan)
Cristian Chivu bangga Inter Milan menang 5-3 atas Udinese. (Foto: Laman resmi Inter Milan)

1. Inter Milan Ketinggalan 0-2

Laga tidak mudah dihadapi Inter Milan. La Beneamata -julukan lain Inter Milan- sempat tertinggal 0-2 dari Udinese lewat gol-gol James Abankwah pada menit sembilan dan Jurgen Ekkelenkamp (16’).

Namun, tertinggal 0-2 tidak membuat mental Marcus Thuram dan kawan-kawan menurun. Inter Milan bangkit dan memaksa skor menjadi 2-2 di babak pertama via gol Carlos Augusto (26’) dan Nicolo Barrela (35’).

Berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Chivu di babak kedua. Terbukti, Inter Milan mencetak tiga gol tambahan di babak kedua via aksi Marcus Thuram (57’), Francesco Pio Esposito (67’) dan (79’).

Sementara itu, Udinese hanya mencetak satu gol tambahan di babak kedua lewat Idrissa Gueye (90+1’). Inter Milan pun menang 5-3 atas Udinese.

 

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