Ini Penyebab Laga Persija Jakarta vs Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Tanpa Penonton?

Yoshino siap turun di laga Persija Jakarta vs Java United, (Foto: Media Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tanpa suporter? Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- seharusnya menjamu Java United di lanjutan pekan ketiga Super League 2026-2027 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Namun, karena dua kandang Persija di Jakarta (Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium) tidak tersedia, skuad asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi Java United di luar Pulau Jawa.

“Persija harusnya bertindak sebagai tuan rumah melawan Java United. Tapi, karena memang ada beberapa kendala sehingga baik GBK dan JIS tidak bisa digunakan karena ada kendala lain. GBK akan digunakan untuk FIFA ASEAN Cup, sedangkan JIS untuk konser,” kata pengamat sepakbola Tanah Air Haris Pardede di channel YouTube-nya, Bung Harpa, Selasa (15/9/2026).

“Karena itu, laga Persija vs Java United akan digelar di Bali, tepatnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar,” lanjut Bung Harpa.

1. Laga Persija vs Java United Tanpa Penonton?

Stadion Kapten I Wayan Dipta dikabarkan gelar laga Persija vs Java United

Sayangnya, laga Persija Jakarta vs Java United berpotensi digelar tanpa penonton. Hal itu diungkapkan Bung Harpa.

“Dari informasi yang saya dapatkan dari sumber kredibel. Konon katanya laga akan digelar tanpa penonton,” kata Bung Harpa.

“Mohon kroscek sekali lagi ya, karena sedang atau akan dilangsungkan pemilihan Kepala Desa di Bali. Ini mengingatkan saya dengan kejadian di Malang, di Stadion Kanjuruhan. Saat itu izin menyelenggarakan pertandingan tidak dikeluarkan otoritas setempat karena ada pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Malang,” ujar pria yang sudah puluhan tahun menjadi jurnalis ini.