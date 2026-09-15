Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Penyebab Laga Persija Jakarta vs Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Tanpa Penonton?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |10:42 WIB
Ini Penyebab Laga Persija Jakarta vs Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Tanpa Penonton?
Yoshino siap turun di laga Persija Jakarta vs Java United, (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tanpa suporter? Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- seharusnya menjamu Java United di lanjutan pekan ketiga Super League 2026-2027 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Namun, karena dua kandang Persija di Jakarta (Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium) tidak tersedia, skuad asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi Java United di luar Pulau Jawa.

“Persija harusnya bertindak sebagai tuan rumah melawan Java United. Tapi, karena memang ada beberapa kendala sehingga baik GBK dan JIS tidak bisa digunakan karena ada kendala lain. GBK akan digunakan untuk FIFA ASEAN Cup, sedangkan JIS untuk konser,” kata pengamat sepakbola Tanah Air Haris Pardede di channel YouTube-nya, Bung Harpa, Selasa (15/9/2026).

“Karena itu, laga Persija vs Java United akan digelar di Bali, tepatnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar,” lanjut Bung Harpa.

1. Laga Persija vs Java United Tanpa Penonton?

Stadion Kapten I Wayan Dipta dikabarkan gelar laga Persija vs Java United
Stadion Kapten I Wayan Dipta dikabarkan gelar laga Persija vs Java United

Sayangnya, laga Persija Jakarta vs Java United berpotensi digelar tanpa penonton. Hal itu diungkapkan Bung Harpa.

“Dari informasi yang saya dapatkan dari sumber kredibel. Konon katanya laga akan digelar tanpa penonton,” kata Bung Harpa.

“Mohon kroscek sekali lagi ya, karena sedang atau akan dilangsungkan pemilihan Kepala Desa di Bali. Ini mengingatkan saya dengan kejadian di Malang, di Stadion Kanjuruhan. Saat itu izin menyelenggarakan pertandingan tidak dikeluarkan otoritas setempat karena ada pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Malang,” ujar pria yang sudah puluhan tahun menjadi jurnalis ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/49/3241922/witan_sulaeman_absen_di_laga_persija_vs_persib_witansulaiman-pKmo_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Witan Sulaeman Absen di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241852/psm_makassar_vs_arema_fc-UTO8_large.jpg
Pelatih Arema FC Kecewa, Kemenangan atas PSM Makassar Buyar di Menit Akhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241797/shayne_pattynama-MTXr_large.jpg
Persija Catat Start Sempurna, Shayne Pattynama Pede Macan Kemayoran Juara Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241808/the_jakmania_saat_persija_vs_persib-VLlw_large.jpg
Momen Eks Ketum Jakmania Peluk Pramono Usai Persija vs Persib: Butuh Keberanian untuk Main di Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/14/51/1749849/gsi-bawa-edukasi-panas-bumi-ke-panggung-olahraga-nasional-rcv.webp
GSI Bawa Edukasi Panas Bumi ke Panggung Olahraga Nasional
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/07/pelatih_chelsea_xabi_alonso.jpg
Winger Chelsea Cuma Main 27 Menit di Sporting Lisbon, Diminta Pulang ke Stamford Bridge
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement