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Kalah dari Persita Tangerang, Java United Siap Tempur Lawan Persija Jakarta di Pekan Ketiga Super League 2026-2027

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |03:05 WIB
Kalah dari Persita Tangerang, Java United Siap Tempur Lawan Persija Jakarta di Pekan Ketiga Super League 2026-2027
Fabio Lefundes tak masalah Java United kalah dari Persita Tangerang. (Foto: Media Java United)
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PELATIH Java United, Fabio Lefundes, tidak ambil pusing dengan kekalahan timnya dari Persita Tangerang di lanjutan pekan kedua Super League 2026-2027 yang berlangsung di Banten International Stadium, Minggu 13 September 2026 malam WIB. Fabio Lefundes mengatakan musim masih panjang dan timnya masih bisa terus berproses.

“Kompetisi baru dimulai dan perjalanan tim masih panjang. Perlu kesabaran dalam sebuah proses untuk mencapai apa yang kita inginkan,” kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers kelar laga.

Java United siap bungkam Persita Tangerang

Dalam laga tersebut, tiga gol tim tuan rumah dicetak Alexander Ramalingom (15’), Andrejic Aleksa (90’), Rayco Rodriguez (79’). Sementara itu, dua gol Laskar Kepodang Emas -julukan Java United- lahir melalui kaki dan kepala David Da Silva (penalti 30’, 37’).

1. Mudah Kebobolan lewat Bola Mati

Java United sejatinya mampu memimpin laga hingga mendekati 10 menit akhir pertandingan. Namun, Gustavo Franca dan kawan-kawan gagal mengantisipasi skema bola mati Persita Tangerang yang berbuah dua gol.

“Di babak pertama, kami bermain baik dan berhasil mencetak dua gol. Namun, di babak kedua garis pertahanan kami terlalu turun sehingga banyak memberikan ruang untuk Persita,” kata Fabio Lefundes.

Lebih lanjut, juru taktik asal Brasil itu mengatakan, “Kami kebobolan dua kali lewat bola mati. Tentu ada evaluasi yang dilakukan terkait hal ini. Pemain harus lebih kuat dalam melakukan duel. Selain itu, ada beberapa evaluasi lain agar ke depan bisa lebih baik," tegas mantan pelatih Persita Tangerang dan Borneo FC tersebut.

 

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