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John Herdman Takjub Lihat Atmosfer SUGBK di Laga Persija vs Persib: Bagus untuk Timnas Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |02:05 WIB
John Herdman Takjub Lihat Atmosfer SUGBK di Laga Persija vs Persib: Bagus untuk Timnas Indonesia!
Atmosfer SUGBK di laga Persija vs Persib buat John Herdman kagum. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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STADION Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta penuh sesak saat menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung pada Sabtu 12 September 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, takjub dengan atmosfer pertandingan.

Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung berkesudahan untuk kemenangan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dengan skor 2-1. Laga pekan kedua Super League 2026-2027 itu disaksikan langsung puluhan ribu The Jakmania -suporter Persija Jakarta.

Ivan Mamut cetak gol kemenangan 2-1 Persija atas Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Ivan Mamut cetak gol kemenangan 2-1 Persija atas Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Hampir 60.000 Penonton Padati SUGBK

Berdasarkan catatan panitia pelaksana, laga itu ditonton sebanyak 58,961 suporter. Gemuruh suporter dalam pertandingan itu menciptakan atmosfer luar biasa untuk Persija Jakarta dan Persib Bandung

John Herdman menjadi salah satu penonton yang hadir dalam laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu. Pelatih asal Inggris tersebut merasa takjub dengan atmosfer yang diciptakan The Jakmania.

"Lalu pertandingan Persija itu, Persija lawan Persib, saya berkesempatan merasakan pengalaman di GBK dengan cara yang belum pernah saya alami sebelumnya," kata John Herdman di Jakarta.

"Bayangkan, ada 60.000 hingga 70.000 penonton dan atmosfer yang belum pernah saya rasakan sepanjang karier sepakbola saya," sambungnya.

 

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