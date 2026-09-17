Suporter FC Seoul Ngamuk Kim Gi-dong Turunkan Pemain Pelapis Lawan Persib Bandung!

SUPORTER FC Seoul dengan akun @fcseoulenglish menyoroti keputusan sang pelatih, Kim Gi-dong, yang menurunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu 17 September 2026 malam WIB. Akun itu menilai keputusan yang dibuat Kim Gi-dong berakibat fatal bagi FC Seoul, mengingat Persib Bandung menang 1-0.

“Pelatih meremehkan lawannya dan akhirnya harus menerima Akibatnya,” tulis akun @fcseoulenglish.

Suporter FC Seoul kecewa Kim Gi-dong turunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung. (Foto: X/@fcseoulenglish)

1. Turunkan 6 Pemain 0 Caps

Sebelum laga melawan Persib Bandung, Kim Gi-dong mengatakan akan melakukan rotasi pemain. Ia melakukan rotasi pemain karena berfokus membawa sang klub juara Liga 1 Korea Selatan 2026.

Hingga pekan ke-29 Liga 1 Korea Selatan 2026, FC Seoul duduk di puncak klasemen dengan 62 angka. Mereka unggul 15 angka atas Ulsan HD di posisi dua. Untuk menjadi juara, FC Seoul hanya membutuhkan tambahan 13 poin dari sembilan pertandingan tersisa.

Benar saja, Kim Gi-dong menunaikan janjinya. Ia menurunkan enam pemain yang belum memiliki caps di Liga 1 Korea Selatan 2026. Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Kang Hyeon-mu, Shin Ji-seop, Lee Sang-min, Ahn Jae-min, Ko Pil-gwan, dan Kim Min-jun.

Kondisi itu dimanfaatkan pelatih Persib Bandung Igor Tolic untuk menekan FC Seoul di awal laga. Benar saja, Persib Bandung membuka keunggulan lewat sepakan Julio Cesar, memanfaatkan sepak pojok Marc Klok.