Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Suporter FC Seoul Ngamuk Kim Gi-dong Turunkan Pemain Pelapis Lawan Persib Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |13:19 WIB
Suporter FC Seoul Ngamuk Kim Gi-dong Turunkan Pemain Pelapis Lawan Persib Bandung!
FC Seoul kalah 0-1 dari Persib Bandung di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@fcseoul)
A
A
A

SUPORTER FC Seoul dengan akun @fcseoulenglish menyoroti keputusan sang pelatih, Kim Gi-dong, yang menurunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu 17 September 2026 malam WIB. Akun itu menilai keputusan yang dibuat Kim Gi-dong berakibat fatal bagi FC Seoul, mengingat Persib Bandung menang 1-0.

“Pelatih meremehkan lawannya dan akhirnya harus menerima Akibatnya,” tulis akun @fcseoulenglish.

Suporter FC Seoul kecewa Kim Gi-dong turunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung. (Foto: X/@fcseoulenglish)
Suporter FC Seoul kecewa Kim Gi-dong turunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung. (Foto: X/@fcseoulenglish)

1. Turunkan 6 Pemain 0 Caps

Sebelum laga melawan Persib Bandung, Kim Gi-dong mengatakan akan melakukan rotasi pemain. Ia melakukan rotasi pemain karena berfokus membawa sang klub juara Liga 1 Korea Selatan 2026.

Hingga pekan ke-29 Liga 1 Korea Selatan 2026, FC Seoul duduk di puncak klasemen dengan 62 angka. Mereka unggul 15 angka atas Ulsan HD di posisi dua. Untuk menjadi juara, FC Seoul hanya membutuhkan tambahan 13 poin dari sembilan pertandingan tersisa.

Benar saja, Kim Gi-dong menunaikan janjinya. Ia menurunkan enam pemain yang belum memiliki caps di Liga 1 Korea Selatan 2026. Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Kang Hyeon-mu, Shin Ji-seop, Lee Sang-min, Ahn Jae-min, Ko Pil-gwan, dan Kim Min-jun.

Kondisi itu dimanfaatkan pelatih Persib Bandung Igor Tolic untuk menekan FC Seoul di awal laga. Benar saja, Persib Bandung membuka keunggulan lewat sepakan Julio Cesar, memanfaatkan sepak pojok Marc Klok.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242557/teja_paku_alam_ucapkan_terima_kasih_ke_bobotoh_persibcoid-nLHY_large.jpg
Persib Bandung Kalahkan FC Seoul, Teja Paku Alam: Terima Kasih Bobotoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242555/berikut_tiga_pemain_persib_bandung_yang_tampil_menggila_saat_kalahkan_fc_seoul_1_0-lV9Z_large.jpg
3 Pemain Persib Bandung yang Tampil Menggila saat Kalahkan FC Seoul 1-0, Nomor 1 Teja Paku Alam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242548/persib_bandung_bisa_dongkrak_ranking_liga_indonesia_di_asia_persib-Z9ht_large.jpg
Ranking Liga Indonesia Melesat ke 16 Asia jika Persib Bandung Menang atas The Cong-Viettel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242520/persib_bandung_klub_pertama_yang_menang_di_markas_klub_korea_selatan-8mpl_large.jpg
Kalahkan FC Seoul, Persib Bandung Klub Pertama Indonesia yang Menang di Kandang Tim Korea Selatan!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/16/49/1750551/gaelantra-tahrizi-tembus-kejurnas-gokart-di-usia-10-tahun-haj.webp
Gaelantra Tahrizi Tembus Kejurnas Gokart di Usia 10 Tahun
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/17/igor_tolic.jpg
Persib Tumbangkan FC Seoul, Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan di Korea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement