Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2026-2027: Persikmania Dilarang Tandang ke Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |00:05 WIB
Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2026-2027: Persikmania Dilarang Tandang ke Malang
Suasana di Stadion Kanjuruhan jelang laga Arema FC vs Persik Kediri. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

PERSIK Kediri dipastikan tanpa didampingi suporternya, Persikmania, saat melawat ke Stadion Kanjuruhan melawan Arema FC di lanjutan pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga Derby Jawa Timur itu dijadwalkan pada Jumat 18 September 2026 pukul 15.30 WIB.

Tingginya rivalitas kedua tim memang cukup tinggi. Terlebih saat kedua tim bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pernah terjadi insiden pelemparan bus pada musim 2024-2025 saat Arema FC kalah di kandang sendiri dari Persik Kediri. Hal ini memicu panitia pelaksana pertandingan Arema FC memutuskan tak ada kuota bagi suporter Macan Putih - julukan Persik Kediri.

Suasana pengecekan jelang masuk Stadion Kanjuruhan. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
Suasana pengecekan jelang masuk Stadion Kanjuruhan. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

1. Pernyataan Panpel Arema FC

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC, Bram Hady Sulton, mengatakan pihaknya sangat concern melancarkan jalannya pertandingan. Untuk memastikan pertandingan berjalan dengan aman dan lancar, suporter tim tamu dilarang datang ke stadion.

"Imbauan resmi dikeluarkan Panpel agar suporter tamu tidak dulu hadir dalam away pekan ketiga Super League 2026-2027 tersebut," kata Bram Hady Sulton, saat dikonfirmasi Okezone.

Meski demikian, pihak Panpel Arema FC menegaskan akan mematuhi peraturan dari operator kompetisi terkait pencabutan larangan away. Langkah itu menjadi bagian positif bagi persepakbolaan Indonesia dengan memperbolehkan suporter tamu kembali away atau bertandang ke markas lawan.

"Kami sangat menyambut baik arah kebijakan regulator yang mulai memperbolehkan suporter tamu untuk hadir. Namun, kita semua harus realistis bahwa implementasi di lapangan membutuhkan proses adaptasi dan pematangan yang matang dari semua lini," ujar Bram Hady Sulton.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/49/3242463/borneo_fc_vs_dewa_united-KJ0W_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Dewa United di Super League 2026-2027: Menang 3-1, Banten Warriors Puncaki Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/49/3242367/borneo_fc_siap_hajar_dewa_united_di_super_league_2026_2027-FNU2_large.jpg
Penyebab Jadwal Borneo FC vs Dewa United di Super League 2026-2027 Dimajukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/49/3242359/victor_dethan_mendapat_ancaman_dari_warganet_gara_gara_unggahannya_usai_laga_kontra_persib_bandung-gKzM_large.jpg
Gara-Gara Lagu, Victor Dethan Dapat Ancaman Usai Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/49/3242209/kyohei_yoshino-JN2R_large.jpg
Shin Tae-yong Bahagia, Kyohei Yoshino Jadi Pahlawan Baru Benteng Pertahanan Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/16/11/1750565/persib-bandung-bekuk-fc-seoul-10-di-acl-two-20262027-njq.webp
Persib Bandung Bekuk FC Seoul 1-0 di ACL Two 2026-2027
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/16/bagas_maulanaapriyani_rahayu.jpg
Bagas Maulana Pindah ke Ganda Campuran, Ungkap Tantangan Duet dengan Apriyani Rahayu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement