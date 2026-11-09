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Rizky Ridho Berterima Kasih The Jakmania dan Bonekmania Bisa 1 Tribun di Stadion JIS: Ini yang Dibutuhkan Pemain

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:02 WIB
Rizky Ridho Berterima Kasih The Jakmania dan Bonekmania Bisa 1 Tribun di Stadion JIS: Ini yang Dibutuhkan Pemain
Rizky Ridho berterima kasih The Jakmania dan Bonekmania memberi contoh bagus (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho, cukup senang melihat suporter Persebaya Surabaya hadir di tribun Stadion JIS (Jakarta International Stadium). Menurutnya, hal itu yang dibutuhkan pemain.

Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya itu merupakan matchday 9 Super League 2026-2027. Duel digelar di Stadion JIS, Sabtu 7 November 2026 malam WIB, dengan skor akhir 1-0 untuk Macan Kemayoran.

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Gol tunggal kemenangan Persija dicetak oleh Ivan Mamut (89’). Walau kalah dramatis, Bonekmania yang hadir di tribun bisa menerima hasil tersebut dengan lapang dada.

1. Dibutuhkan Pemain

Situasi kondusif yang tersaji sepanjang pertandingan juga mendapat apresiasi dari Rizky Ridho. Pemain asal Surabaya itu bahkan menyebut kebersamaan The Jakmania dan Bonekmania yang dulu berseteru tapi kini bersaudara, layak dijadikan contoh.

“Untuk Bonek dan The Jak, saya sangat berterima kasih juga. Mereka sangat-sangat dewasa. Mungkin ini salah satu contoh juga, mereka bisa satu tribun,” kata Ridho, dikutip dari laman resmi Persija, Senin (9/11/2026).

“Ini yang dibutuhkan pemain juga karena kalau saya didukung Bonek sama The Jak, energi saya bertambah karena Bonek juga suporter yang mendukung saya dari lama,” sambung pemain berusia 24 tahun itu.

 

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