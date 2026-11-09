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Ivan Mamut Selalu Cetak Gol di Menit Akhir untuk Persija, Ini Rahasianya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:27 WIB
Ivan Mamut Selalu Cetak Gol di Menit Akhir untuk Persija, Ini Rahasianya!
Ivan Mamut Selalu Cetak Gol di Menit Akhir untuk Persija, Ini Rahasianya! (Instagram/@persija)
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JAKARTA - Striker Persija Jakarta, Ivan Mamut, kembali menjadi pahlawan bagi klub berjuluk Macan Kemayoran saat menghadapi Persebaya Surabaya akhir pekan lalu. Lewat gol telatnya pada menit ke-89, Persija berhasil menang 1-0 atas Persebaya.

1. Spesialis Menit Akhir

Itu adalah gol ketiga Ivan Mamut pada Super League 2026-2027. Menariknya, ketiga gol Ivan Mamut terjadi pada akhir-akhir pertandingan.

Ivan mengatakan sangat senang mencetak gol menit berapa saja dalam upaya memberikan kontribusi terbaiknya, tetapi saat ini tercipta selalu menjelang akhir laga. Menurutnya, gol yang tercipta merupakan kerja keras ketika mendapatkan menit bermain.

"Sejujurnya, saya juga tidak tahu. Mungkin karena saya selalu berusaha memberikan segalanya hingga pertandingan berakhir. Saya terus berjuang dan tidak menyerah," kata Ivan dikutip, Senin (9/11/2026).

Pemain kelahiran Kroasia itu mengatakan permainan tim memang tidak selalu berjalan dengan baik. Namun, setiap pemain pasti telah berusaha memberikan kontribusi terbaik demi meraih hasil maksimal. 

"Meskipun terkadang permainan tidak berjalan dengan baik, kami harus tetap berjuang sampai akhir, menunjukkan sikap dan mentalitas yang baik, serta terus berusaha mencetak gol," ucapnya.

Kontribusi Ivan pun turut membawa Persija kini berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 21 poin. Poin itu dari tujuh kemenangan, dan dua kekalahan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

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