Persib Bandung Kalahkan FC Seoul, Teja Paku Alam: Terima Kasih Bobotoh!

PENJAGA gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, mempersembahkan kemenangan tim atas FC Seoul untuk Bobotoh -suporter Persib Bandung. Teja kagum dengan kesetiaan Bobotoh yang hadir langsung dalam laga tersebut.

Persib Bandung mengalahkan FC Seoul 1-0 di laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan pada Rabu 16 September 2026 malam WIB.

Gol semata wayang Persib Bandung dicetak Julio Cesar (5'). Pemain asal Brasil itu sukses memanfaatkan tendangan penjuru yang dikirim Marc Klok.

1. Ratusan Bobotoh Hadir di Stadion

Persib Bandung saat memberikan tribute kepada Bobotoh. (Foto: Instagram/@persib)

Teja menjadi salah satu pemain penting dalam pertandingan itu. Ia terpilih sebagai Player of The Match atau pemain terbaik setelah berhasil melakukan sejumlah penyelamatan krusial.

Selepas laga, Teja mengakui Persib Bandung harus susah payah untuk memenangkan laga kontra FC Seoul. Menurutnya, kehadiran Bobotoh dalam pertandingan itu menjadi suntikan motivasi bagi Persib Bandung.

"Pertandingannya tidak mudah, tetapi kami menjalani pertandingan yang solid hari ini," kata Teja, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (17/9/2026).

"Kami berjuang bersama, dan kemenangan ini untuk Bobotoh yang hadir. Terima kasih untuk yang telah hadir mendukung kami," tambahnya.