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Ranking Liga Indonesia Melesat ke 16 Asia jika Persib Bandung Menang atas The Cong-Viettel!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |09:59 WIB
Ranking Liga Indonesia Melesat ke 16 Asia jika Persib Bandung Menang atas The Cong-Viettel!
Persib Bandung bisa dongkrak ranking Liga Indonesia di Asia. (Foto: Instagram/@persib)
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RANKING Liga Indonesia melesat ke peringkat 16 Asia jika Persib Bandung menang atas The Cong-Viettel di matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 (ACL2) 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB. Jika Persib Bandung menang atas The Cong-Viettel, Liga Indonesia mendapatkan tambahan 1.000 poin.

Kondisi itu membuat perolehan angka ranking Liga Indonesia bertambah dari 26.759 menjadi 27.759 poin. Ranking Liga Indonesia akan naik dua posisi lagi dari peringkat 18 ke 16 Asia, menggusur Bahrain (27.174) dan Oman (27.554 poin).

Julio Cesar pastikan kemenangan 1-0 Persib Bandung atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)
Julio Cesar pastikan kemenangan 1-0 Persib Bandung atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

1. Ranking Liga Indonesia Naik ke Peringkat 18 Asia

Semalam, Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di matchday pertama Grup E ACL 2 2026-2027 yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dicetak Julio Cesar di menit kelima.

Kemenangan itu tak hanya melesatkan Maung Bandung ke puncak klasemen Grup E dengan tiga poin. Persib Bandung juga membantu meningkatkan ranking Liga Indonesia dari posisi 20 ke 18 Asia.

Berkat kemenangan atas FC Seoul, Persib Bandung menyumbangkan 1.000 poin bagi koefisien ranking Liga Indonesia di Asia. Sebenarnya kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul menghasilkan 2.000 bagi ranking Liga Indonesia.

Namun, berhubung Indonesia memiliki dua wakil di kompetisi antarklub Asia musim ini (Borneo FC main di AFC Challenge League 2026-2027), 2.000 poin itu dibagi dua, sehingga Liga Indonesia hanya mendapatkan 1.000 poin. Meski begitu, tambahan poin itu sudah cukup meningkatkan posisi ranking Liga Indonesia.

 

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