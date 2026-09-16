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Segini Uang yang Diterima Persib Bandung Setelah Menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |20:58 WIB
Segini Uang yang Diterima Persib Bandung Setelah Menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
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SEOUL Persib Bandung mendapatkan bonus melimpah usai merebut kemenangan 1-0 atas FC Seoul di laga perdana di Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Berkat kemenangan di Seoul World Cup Stadium pada Rabu (16/9/2026) sore WIB itu, skuad berjuluk Maung Bandung tepatnya mendapatkan uang hadiah sebesar Rp883 juta.

Ya, Persib baru saja sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas klub asal Korea Selatan tersebut. Gol tunggal penentu kemenangan Persib dicetak oleh Julio Cesar melalui tendangan first time ketika pertandingan baru berjalan lima menit.

Keberhasilan menaklukkan wakil Korea Selatan ini terasa istimewa karena FC Seoul dikenal sebagai tim kuat di kompetisi domestik K League 1. Berkat penampilan disiplin di bawah arahan pelatih Igor Tolic, Persib berhasil mempertahankan keunggulan tipis tersebut hingga peluit panjang berbunyi.

1. Berkah Finansial Melimpah

Di luar tiga poin krusial yang diraih di kandang lawan, kemenangan ini turut mendatangkan guyuran bonus finansial yang signifikan bagi manajemen klub. Berdasarkan regulasi ACL 2 2026-2027, setiap klub yang memenangkan pertandingan di fase grup berhak menerima kontribusi performa sebesar USD50.000 atau setara dengan Rp883 juta.

FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Jika diakumulasikan dengan participation fee sebesar USD300.000 (Rp5,3 miliar) yang didapat sejak awal keikutsertaan di fase grup, total pemasukan finansial Persib kini menyentuh angka USD350.000 atau sekira Rp6,19 miliar. Potensi pemasukan ini masih terbuka lebar seiring perjalanan Maung Bandung di kompetisi Asia, termasuk tambahan bonus jika sukses melaju ke babak 16 besar hingga partai final.

Tidak hanya menguntungkan keuangan klub secara mandiri, kemenangan gemilang ini juga berdampak masif terhadap posisi perolehan koefisien Liga Indonesia di Asia. Merujuk laporan dari FootyRankings, tambahan 1.000 poin dari kemenangan atas FC Seoul membuat peringkat Indonesia terdongkrak naik.

 

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