Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 di Matchday Pertama: Persib Bandung di Puncak!

KOMPETISI antarklub Asia AFC Champions League 2 2026-2027 resmi memulai rangkaian pertandingan pembuka di Grup E pada Rabu (16/9/2026). Sejumlah kejutan dan hasil menarik langsung tersaji dari pertandingan pertama yang melibatkan empat tim kontestan di grup tersebut, termasuk keberhasilan Persib Bandung yang memuncaki klasemen Grup E.

Wakil Indonesia, Persib Bandung, secara mengejutkan berhasil mencuri kemenangan krusial saat bertandang ke markas klub kuat Korea Selatan, FC Seoul sore tadi. Bertanding di Stadion Piala Dunia Seoul, Maung Bandung sukses membungkam tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan skuad Pangeran Biru pada laga tersebut dicetak oleh aksi gemilang Julio Cesar ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Berkat kedisiplinan permainan selama 90 menit penuh, keunggulan satu gol tersebut berhasil dipertahankan hingga peluit panjang berbunyi.

1. Persaingan Ketat di Grup E

Sementara itu, pertandingan sengit lainnya mempertemukan klub asal Vietnam, Cong-Viettel FC, yang menjamu wakil Australia, Melbourne Victory, di Stadion Hang Day, Hanoi. Laga perdana tersebut harus berakhir dengan skor sama kuat 1-1 setelah kedua tim saling jual beli serangan.

FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Tim tuan rumah Viettel FC sempat tertinggal lebih dulu setelah gawang mereka dibobol oleh Clarismario Santos pada menit ke-58. Namun, keunggulan Melbourne Victory tidak bertahan lama karena Ribamar langsung merespons dengan mencetak gol penyeimbang empat menit berselang.

Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga pertandingan usai, memaksa kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka di klasemen sementara. Hasil ini membuat peta kekuatan di Grup E terlihat sangat kompetitif sejak matchday perdana dimulai.