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Shin Tae-yong Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Bungkam 2 Klub Raksasa di Awal Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |04:05 WIB
Shin Tae-yong Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Bungkam 2 Klub Raksasa di Awal Super League 2026-2027
Shin Tae-yong bangga Persija Jakarta menang atas Persib dan Borneo FC. (Foto: Media Persija Jakarta)
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PERSIJA Jakarta berhasil menundukkan 'dua raksasa' di pekan awal Super League 2026-2027. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, membeberkan rahasia di balik dua kemenangan impresif tersebut.

1. Bungkam 2 Klub Teratas di Super League 2025-2026

Persija Jakarta mengawali dua pekan awal Super League 2026-2027 dengan hasil memuaskan. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mengalahkan Borneo FC (1-0) di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 5 September 2026.

Ivan Mamut pastikan kemenangan 2-1 Persija atas Persib. (Aldhi Chandra/Okezone)
Ivan Mamut pastikan kemenangan 2-1 Persija atas Persib. (Aldhi Chandra/Okezone)

Kemenangan ini membuat Persija Jakarta resmi memutus tren tak pernah menang di kandang Borneo FC sejak 2018. Sepekan berselang, Macan Kemayoran merebut kemenangan atas Persib Bandung (2-1) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu untuk pertama kalinya digelar di Jakarta sejak terakhir pada 2019. Hasil manis ini membuat Macan Kemayoran mengakhiri catatan tidak pernah menang kontra Persib Bandung sejak 2023.

Dua pekan pembuka musim ini dilahap Persija Jakarta dengan kemenangan atas Borneo FC yang merupakan runner-up musim lalu, dan Persib yang berstatus juara bertahan. Tak ayal, Shin Tae-yong merasa senang.

2. Puji Nadeo Argawinata dan Alexander Jeremejeff

Di balik dua kemenangan ini, semua pemain berperan sangat baik. Akan tetapi, Shin Tae-yong menaruh dua nama yang paling krusial dalam membantu Macan Kemayoran meraih enam poin.

 

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