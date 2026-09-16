Shin Tae-yong Bahagia, Kyohei Yoshino Jadi Pahlawan Baru Benteng Pertahanan Persija Jakarta

JAKARTA - Kehadiran Kyohei Yoshino memberikan angin segar bagi lini belakang Persija Jakarta melalui performa gemilangnya dalam dua pertandingan awal Super League 2026-2027. Pemain asal Jepang tersebut langsung menjadi tontonan utama lewat fleksibilitasnya menjaga kedalaman skuad berjuluk Macan Kemayoran.

1. Awal Sempurna Macan Kemayoran

Persija Jakarta berhasil merebut kemenangan beruntun dalam dua laga awal Super League 2026-2027. Menariknya, dua kemenangan ini diraih melawan Raksasa musim lalu yakni Borneo FC (1-0) yang merupakan runner-up, dan Persib Bandung (2-1) yang menjadi juara.

Dua kemenangan Persija diraih berkat ketepatan penerapan taktik oleh pelatih Shin Tae-yong. Pertahanan solid serta serangan yang efektif mampu membawa Macan Kemayoran tampil menakutkan dalam dua laga terakhir.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah lini pertahanan yang tampil begitu solid, terutama di laga melawan Persib. Ternyata, ada peran besar Kyohei Yoshino yang membuat lini belakang merasa tenang.

Kyohei Yoshino. (Foto: Instagram/persija)

2. Strategi Shin Tae-yong

Kyohei Yoshino yang didatangkan ke Persija pada musim ini sejatinya masuk dalam daftar stok gelandang. Namun, pada pertandingan kontra Persib pada Sabtu (12/9/2026) lalu, dia justru menunjukkan kemampuan luar biasa saat dimainkan sebagai bek kanan.

Selama 56 menit, Kyohei mampu meredam pergerakan penyerang-penyerang Persib terutama sang bintang Mariano Peralta. Shin mengungkapkan, Kyohei merupakan pemain serbaguna untuk lini pertahanan Persija.