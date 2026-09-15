Dewa United Tak Gentar Tandang ke Markas Borneo, Osmar Loss Targetkan Curi Poin

JAKARTA - Pelatih Dewa United Banten FC, Osmar Loss, menargetkan tim asuhannya dapat mencuri poin saat bertandang ke markas Borneo FC. Meski main tandang, Osmar Loss yakin dengan kemampuan anak asuhnya.

1. Persiapan Dewa United

Pertemuan kedua tim terjadi pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9/2026).

Meski dihadapkan dengan jadwal yang padat dan persiapan yang relatif singkat, pelatih asal Brasil tersebut optimistis anak asuhnya mampu mencuri poin dari markas lawan. Meski begitu, ia memastikan strategi dan konsep utama permainan telah tersampaikan dengan baik kepada seluruh skuad.

"Persiapan kami berjalan baik. Tentu saja, ketika kami mulai menghadapi jadwal yang padat, persiapannya tidak sepenuhnya sempurna, maksud saya dari segi waktu. Namun, kami bisa membagikan ide-ide utama kepada para pemain yang kami yakini akan membantu di pertandingan besok," ujar Osmar Loss, melansir laman ileague, Selasa (15/9/2026).

Rafael Struick (dewaunitedfc)

Dewa United memboyong 22 pemain untuk melawat ke kandang Borneo FC. Walau gelandang Ricky Kambuaya dipastikan absen akibat cedera yang dialami sejak masa pramusim, Osmar menegaskan kepercayaan penuhnya pada kedalaman skuad yang ada.

"Kami membawa hampir seluruh skuad terbaik, ada 22 pemain yang kami boyong ke Samarinda. Tentu ada sedikit kendala, seperti Ricky yang sayangnya mengalami cedera saat pramusim. Tapi saya sangat percaya pada pemain yang ada di sini. Yang paling penting adalah kami merasa yakin bisa mendapatkan poin di laga tandang, dan kami datang membawa kepercayaan diri itu," tuturnya.