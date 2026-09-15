Dewa United Konfirmasi Taisei Marukawa Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia?

Dewa United mengonfirmasi Taisei Marukawa sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (Foto: Instagram/@taiseimarukawa)

TANGERANG – Dewa United mengonfirmasi Taisei Marukawa sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas, apakah proses ini untuk kepentingan Timnas Indonesia?

Marukawa telah bermain di Indonesia sejak 2021. Selama berada di Tanah Air, pemain asal Jepang itu menjadi salah satu legiun asing dengan pengalaman panjang di kompetisi nasional.

1. Berjalan Lancar

Presiden Dewa United Banten FC, Ardian Satya Negara, berharap proses naturalisasi Marukawa dapat berjalan lancar. Menurutnya, sang pemain sudah semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia setelah tinggal dan berkarier selama lima tahun di Tanah Air.

“Kami tentu berharap proses naturalisasi Taisei bisa berjalan dengan lancar. Sebagai klub, kami tentu akan mendukung proses tersebut,” kata Ardian, dalam keterangan resmi Dewa United, Selasa (15/9/2026).

“Dia sudah lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia, jadi secara lingkungan dan kehidupan sehari-hari dia juga sudah sangat dekat dengan Indonesia,” imbuhnya.

2. Beradaptasi

Ardian juga melihat kemampuan Marukawa dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bentuk adaptasinya selama berada di Tanah Air. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sang pemain sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan Indonesia.

“Bahkan kita bisa melihat sendiri Marukawa sudah bisa berbahasa Indonesia dengan cukup percaya diri. Itu menunjukkan bagaimana dia sudah beradaptasi dengan baik selama berada di sini,” tutur Ardian.

Jika proses naturalisasi selesai, Marukawa berpeluang menjadi opsi tambahan untuk Timnas Indonesia. Ardian menilai pengalaman panjang pemain tersebut di kompetisi nasional dapat menjadi modal apabila mendapat kesempatan memperkuat skuad Garuda.