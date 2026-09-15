Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United Konfirmasi Taisei Marukawa Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:31 WIB
Dewa United Konfirmasi Taisei Marukawa Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia?
Dewa United mengonfirmasi Taisei Marukawa sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (Foto: Instagram/@taiseimarukawa)
A
A
A

TANGERANG – Dewa United mengonfirmasi Taisei Marukawa sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas, apakah proses ini untuk kepentingan Timnas Indonesia?

Marukawa telah bermain di Indonesia sejak 2021. Selama berada di Tanah Air, pemain asal Jepang itu menjadi salah satu legiun asing dengan pengalaman panjang di kompetisi nasional.

1. Berjalan Lancar

Taisei Marukawa. (Foto: Instagram/taiseimarukawa)

Presiden Dewa United Banten FC, Ardian Satya Negara, berharap proses naturalisasi Marukawa dapat berjalan lancar. Menurutnya, sang pemain sudah semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia setelah tinggal dan berkarier selama lima tahun di Tanah Air.

“Kami tentu berharap proses naturalisasi Taisei bisa berjalan dengan lancar. Sebagai klub, kami tentu akan mendukung proses tersebut,” kata Ardian, dalam keterangan resmi Dewa United, Selasa (15/9/2026).

“Dia sudah lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia, jadi secara lingkungan dan kehidupan sehari-hari dia juga sudah sangat dekat dengan Indonesia,” imbuhnya.

2. Beradaptasi

Ardian juga melihat kemampuan Marukawa dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bentuk adaptasinya selama berada di Tanah Air. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sang pemain sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan Indonesia.

“Bahkan kita bisa melihat sendiri Marukawa sudah bisa berbahasa Indonesia dengan cukup percaya diri. Itu menunjukkan bagaimana dia sudah beradaptasi dengan baik selama berada di sini,” tutur Ardian.

Jika proses naturalisasi selesai, Marukawa berpeluang menjadi opsi tambahan untuk Timnas Indonesia. Ardian menilai pengalaman panjang pemain tersebut di kompetisi nasional dapat menjadi modal apabila mendapat kesempatan memperkuat skuad Garuda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/49/3242164/dimitar_mitkov_top_skor_sementara_super_league_2026_2027_dimitarmitkov45-sije_large.jpg
Profil Dimitar Mitkov, Top Skor Sementara Super League 2026-2027 yang Ungguli Alexander Jeremejeff hingga Balsa Sekulic!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/49/3242126/yoshino_siap_turun_di_laga_persija_jakarta_vs_java_united_persijaid-eIhM_large.jpg
Ini Penyebab Laga Persija Jakarta vs Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Tanpa Penonton?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/49/3241922/witan_sulaeman_absen_di_laga_persija_vs_persib_witansulaiman-pKmo_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Witan Sulaeman Absen di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241852/psm_makassar_vs_arema_fc-UTO8_large.jpg
Pelatih Arema FC Kecewa, Kemenangan atas PSM Makassar Buyar di Menit Akhir
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/15/11/1750033/jadwal-liga-champions-matchday-kedua-roma-vs-real-madrid-man-citybentrok-psg-ekv.webp
Jadwal Liga Champions Matchday Kedua: Roma vs Real Madrid, Man CityÂ Bentrok PSG
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/15/kyohei_yoshino.jpg
Rahasia Persija Taklukkan Persib Terbongkar, Shin Tae-yong Andalkan Pemain Serbaguna asal Jepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement