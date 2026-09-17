Shin Tae-yong Waspadai Gustavo Almeida saat Persija Jakarta Tantang Java United di Super League 2026-2027

Persija Jakarta siap melawan Java United di Super League 2026-2027 akhir pekan ini. (Foto: Media Persija Jakarta)

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), menaruh perhatian lebih kepada satu pemain Java United FC. Sosok tersebut adalah mantan bomber Persija Jakarta, Gustavo Almeida.

Persija Jakarta akan bersua dengan Java United FC di pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Persija memenangkan dua laga awal Super League 2026-2027. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Persija Jakarta dalam Tren Positif

Pertandingan melawan Java United menjadi momentum bagi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk melanjutkan tren positif. Pada dua laga awal musim ini, Persija Jakarta menyapu bersih dengan kemenangan.

Pasukan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Borneo FC (1-0), dan Persib Bandung (2-1). Dua kemenangan itu terasa spesial karena Persija Jakarta mengalahkan Borneo FC yang merupakan runner-up, dan Persib Bandung yang berstatus juara bertahan musim lalu.

"Ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Saya pikir ini akan sangat membantu dalam mengarungi liga ke depannya," kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari keterangan resmi Persija Jakarta, Kamis (17/9/2026).

"Kami telah menjalani pertandingan-pertandingan yang sangat penting dengan baik," sambungnya.

2. Ancaman dari Gustavo Almeida

Kendati begitu, Shin Tae-yong tidak mau terlena dengan hasil manis ini. Menurutnya, pertandingan melawan Java United FC akan menjadi ujian konsistensi Macan Kemayoran.