Hasil Borneo FC vs Dewa United di Super League 2026-2027: Menang 3-1, Banten Warriors Puncaki Klasemen!

SAMARINDA — Dewa United sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Borneo FC di pekan ketiga Super League 2026-2027, Rabu (16/9/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Dewa United tepatnya sukses menghajar tim tuan rumah dengan skor akhir 3-1.

Berkat kemenangan itu, Dewa United kini bertengger di puncak klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 7 poin. Sementara Borneo FC tertahan di posisi ke-10 dengan 3 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC bermain agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Pesut Etam -julukan Borneo FC- mencoba mencuri keunggulan lewat variasi serangan cepat.

Namun, Dewa United mampu mengantisipasi hal tersebut. Banten Warriors -julukan Dewa United- mengandalkan serangan balik cepat untuk keluar dari tekanan.

Pada menit 14, Dewa United akhirnya mampu memecah kebuntuan. Adalah Jonathan Pereira (14') yang mampu menjaringkan bola ke gawang Kadu, Dewa United unggul 1-0.

Borneo FC vs Dewa United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)

Setelah gol tersebut, Pesut Etam mencoba untuk menyamakan kedudukan dengan bermain lebih agresif. Borneo FC pun pegang kontrol permainan.

Namun hingga pengujung laga babak pertama, tidak ada gol tambahan tercipta. Dewa United berhasil mengungguli Borneo FC di babak pertama dengan skor 1-0.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Borneo FC yang bermain agresif akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Adalah Ikhsan Nul Zikrak (49') yang sukses mencetak gol untuk Pesut Etam.