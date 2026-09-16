Penyebab Jadwal Borneo FC vs Dewa United di Super League 2026-2027 Dimajukan

BORNEO FC bertekad melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan atas Persijap Jepara (1-0) pada pekan sebelumnya. Pesut Etam -julukan Borneo FC- selanjutnya menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu (16/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan tersebut merupakan laga pekan kelima Super League 2026-2027. Laga ini sejatinya bakal digelar pada pertengahan Oktober 2026 jika mengacu jadwal kompetisi Super League 2026-2027.

Borneo FC menang 1-0 di markas Persijap Jepara. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Namun, operator kompetisi melakukan penyesuaian lantaran Pesut Etam akan berjuang di AFC Challenge League (ACGL) di waktu yang sama. Borneo FC menjadikan laga kandang ini sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan perdana di Stadion Segiri musim ini.

1. Tak Mau Pemain Borneo FC Tertekan

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menegaskan kemenangan menjadi target tim dalam setiap pertandingan. Ia tidak ingin target tersebut justru memberikan tekanan berlebihan kepada para pemain.

"Menurut saya kami bermain untuk menang di setiap pertandingan. Itulah targetnya, baik saat laga tandang di Jepara maupun laga kandang di Segiri. Dalam persiapan mingguan untuk setiap pertandingan siapapun lawannya target kami selalu bagaimana caranya memenangkan laga tersebut," kata Mauro Jeronimo, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (16/9/2026).

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Borneo FC memiliki motivasi tambahan untuk mendapatkan hasil maksimal. Mauro juga menegaskan tim tidak ingin kembali kehilangan poin di kandang dengan alasan apa pun.