Live RCTI Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

PERJALANAN menantang langsung dihadapi oleh Persib Bandung dalam awalan kampanye mereka di ajang AFC Champions League 2 2026-2027. Skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut dijadwalkan melawat ke kandang klub raksasa asal Korea Selatan, FC Seoul, untuk melakoni laga perdana penyisihan Grup E.

Duel sengit ini rencananya bakal dilangsungkan di Stadion World Cup Seoul pada Rabu, 16 September 2026 sore WIB. Setibanya di Korea Selatan pada Senin 14 September 2026, Adam Alis cs langsung mengagendakan sesi latihan pemulihan fisik ringan demi beradaptasi dengan cuaca dingin setempat.

Langkah cepat tersebut diambil mengingat kondisi fisik pemain sempat terkuras usai menempuh perjalanan udara yang panjang. Terlebih lagi, persiapan skuad Maung Bandung terbilang sangat mepet menyusul jadwal padat di kompetisi domestik Super League beberapa waktu lalu.

1. Persib Siap Ngamuk

Sebelum terbang ke Negeri Ginseng, Persib sempat menelan hasil kurang memuaskan pada pekan kedua Super League 2026-2027. Mereka harus mengakui keunggulan rival abadi Persija Jakarta dengan skor tipis 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu, 12 September lalu.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Meski demikian, kekecewaan akibat kekalahan dari Macan Kemayoran justru diubah menjadi bahan bakar motivasi tambahan. Hasrat besar untuk segera bangkit dan mempersembahkan hasil manis bagi Bobotoh kini membakar semangat juang para penggawa Pangeran Biru di panggung Asia.

Di kubu tuan rumah, pelatih FC Seoul Kim Ki-dong mengisyaratkan strategi khusus dalam menghadapi turnamen antarklub Asia ini. Mengingat prioritas utama mereka adalah memburu mahkota juara K-League 1 di mana mereka tengah memimpin klasemen, rotasi besar-besaran dipastikan bakal dilakukan.