Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live RCTI Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |04:01 WIB
Live RCTI Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

PERJALANAN menantang langsung dihadapi oleh Persib Bandung dalam awalan kampanye mereka di ajang AFC Champions League 2 2026-2027. Skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut dijadwalkan melawat ke kandang klub raksasa asal Korea Selatan, FC Seoul, untuk melakoni laga perdana penyisihan Grup E.

Duel sengit ini rencananya bakal dilangsungkan di Stadion World Cup Seoul pada Rabu, 16 September 2026 sore WIB. Setibanya di Korea Selatan pada Senin 14 September 2026, Adam Alis cs langsung mengagendakan sesi latihan pemulihan fisik ringan demi beradaptasi dengan cuaca dingin setempat.

Langkah cepat tersebut diambil mengingat kondisi fisik pemain sempat terkuras usai menempuh perjalanan udara yang panjang. Terlebih lagi, persiapan skuad Maung Bandung terbilang sangat mepet menyusul jadwal padat di kompetisi domestik Super League beberapa waktu lalu.

1. Persib Siap Ngamuk

Sebelum terbang ke Negeri Ginseng, Persib sempat menelan hasil kurang memuaskan pada pekan kedua Super League 2026-2027. Mereka harus mengakui keunggulan rival abadi Persija Jakarta dengan skor tipis 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu, 12 September lalu.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Meski demikian, kekecewaan akibat kekalahan dari Macan Kemayoran justru diubah menjadi bahan bakar motivasi tambahan. Hasrat besar untuk segera bangkit dan mempersembahkan hasil manis bagi Bobotoh kini membakar semangat juang para penggawa Pangeran Biru di panggung Asia.

Di kubu tuan rumah, pelatih FC Seoul Kim Ki-dong mengisyaratkan strategi khusus dalam menghadapi turnamen antarklub Asia ini. Mengingat prioritas utama mereka adalah memburu mahkota juara K-League 1 di mana mereka tengah memimpin klasemen, rotasi besar-besaran dipastikan bakal dilakukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/261/3242230/kim_gi_dong_pernah_menjadi_asisten_shin_tae_yong_di_timnas_korea_selatan_fcseouleng-HRic_large.jpg
Pelatih FC Seoul Minta Bantuan Shin Tae-yong untuk Kalahkan Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/51/3242192/jersey_persib-4ucj_large.jpeg
Persib Rilis Jersey Baru Khusus ACL 2 2026-2027, Ada Lambang Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/261/3242189/fc_seoul_siap_lawan_persib_bandung-R9Mn_large.jpg
FC Seoul Andalkan Pemain SMA untuk Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/261/3242146/simak_adu_nilai_pasaran_skuad_fc_seoul_dengan_persib_bandung-ux6b_large.jpg
Adu Nilai Pasaran Skuad FC Seoul dengan Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/15/11/1749957/dari-pendatang-baru-jadi-penantang-perjalanan-como-ke-papan-atas-liga-italia-eup.webp
Dari Pendatang Baru Jadi Penantang, Perjalanan Como ke Papan Atas Liga Italia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2020/10/05/allianz_stadium.jpg
Markas Juventus Sajikan Final Conference League, Kandang Barcelona Gelar Final Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement