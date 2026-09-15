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Pelatih FC Seoul Minta Bantuan Shin Tae-yong untuk Kalahkan Persib Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:46 WIB
Pelatih FC Seoul Minta Bantuan Shin Tae-yong untuk Kalahkan Persib Bandung?
Kim Gi-dong pernah menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan. (Foto: Instagram/@fcseoul.eng)
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PELATIH FC Seoul, Kim Gi-dong, meminta bantuan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Persib Bandung? Usut punya usut, Kim Gi-dong memiliki hubungan baik dengan Shin Tae-yong.

Mengutip dari Transfermarkt, Kim Gi-dong sempat beberapa kali menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan U-23. Momen pertama tersaji pada Januari 2013 hingga September 2016, yang mana Kim Gi-dong mendampingi Shin Tae-yong dalam delapan pertandingan.

Kim Gi-dong saat menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@blangkon.football)
Kim Gi-dong saat menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@blangkon.football)

Kerja sama terakhir pada Januari 2015 hingga September 2016. Saat itu, kolaborasi Kim Gi-dong dan Shin Tae-yong membawa Timnas Korea Selatan U-23 lolos ke final Piala Asia U-23 2016, sebelum akhirnya kalah 2-3 dari Timnas Jepang U-23.

1. Shin Tae-yong Dukung FC Seoul atau Persib Bandung?

Kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung pada Sabtu, 12 September 2026 malan WIB, Shin Tae-yong ditanya jurnalis apakah akan mendukung FC Seoul atau Persib Bandung saat bersua di matchday pembuka Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium pada Rabu, 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

Shin Tae-yong ditanya seperti itu karena FC Seoul berasal dari Korea Selatan yang notabene asal negaranya. Sementara itu, Persib Bandung menjadi wakil Indonesia, negara tempat Shin Tae-yong mencari nafkah.

“Soal itu, biarlah menjadi sesuatu yang saya simpan di dalam hati,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga Persija Jakarta vs Persib Bandung.

 

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