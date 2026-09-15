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Adu Nilai Pasaran Skuad FC Seoul dengan Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:41 WIB
Adu Nilai Pasaran Skuad FC Seoul dengan Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit?
Simak adu nilai pasaran skuad FC Seoul dengan Persib Bandung (Foto: Instagram/@fcseoul)
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ADU nilai pasaran skuad FC Seoul dengan Persib Bandung menarik untuk diulas. Apakah bak bumi dan langit?

Laga FC Seoul vs Persib Bandung merupakan matchday 1 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Duel akan digelar di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

Skuad FC Seoul (Foto: Instagram/@fcseoul)

Bisa dibilang, kedua kesebelasan adalah tim terkuat di liga masing-masing. FC Seoul merupakan kandidat kuat juara K-League 1 2026, sementara Persib adalah juara Liga Indonesia tiga musim terakhir.

1. Nilai Pasaran Skuad FC Seoul

Lalu, berapa nilai pasaran skuad FC Seoul? Menurut data Transfermarkt, Selasa (15/9/2026), total angkanya mencapai 10,28 juta Euro (setara Rp209,6 miliar).

Pemain termahal di skuad FC Seoul disandang oleh bek tengah Yazan Al-Arab! Pemain berpaspor Yordania itu ditaksir memiliki nilai 1 juta Euro (setara Rp20,4 miliar)!

Bek berusia 30 tahun tersebut merupakan andalan FC Seoul sejak bergabung pada Juli 2024. Sayangnya, Yazan Al-Arab belum sama sekali menyumbangkan trofi buat klubnya.

 

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