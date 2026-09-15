AFC Champions League 2026-2027: Persib Bandung Bisa Curi Ilmu Tampines Rovers untuk Raih Poin di Markas FC Seoul!

PERSIB Bandung bisa mencuri ilmu Tampines Rovers untuk meraih poin di markas FC Seoul. Kok bisa? Begini ceritanya?

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjalani laga yang tidak mudah di pertandingan pertama Grup E AFC Champions League 2026-2027. Skuad asuhan Igor Tolic harus menantang FC Seoul di Seoul World Cup Stadium pada Rabu, 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

1. FC Seoul Puncaki Klasemen Liga Korea Selatan 2026

Persib Bandung dihadapkan dengan FC Seoul yang tampil dominan di Liga 1 Korea Selatan 2026. Hingga pekan ke-29 Liga 1 Korea Selatan 2026, FC Seoul duduk di posisi puncak dengan 62 angka, unggul 15 poin atas Ulsan HD di posisi dua.

Untuk menjadi juara Liga 1 Korea Selatan 2026, skuad asuhan Kim Gi-dong hanya membutuhkan 13 poin tambahan dari sembilan laga tersisa. Namun, Persib Bandung pantang gentar terhadap FC Seoul.

Persib Bandung yang memiliki banyak pemain berpengalaman di level internasional, dapat mencuri ilmu klub Singapura, Tampines Rovers. Musim lalu, Tampines Rovers satu grup dengan klub Korea Selatan, Pohang Steelers, di ajang AFC Champions League 2.

Secara luar biasa dalam dua pertandingan Grup G, Tampines Rovers sama sekali tidak terkalahkan dengan Pohang Steelers, klub yang musim lalu bersaing di jalur juara Liga 1 Korea Selatan 2025. Setelah menang 1-0 di kandang sendiri, Tampines Rovers bermain 1-1 dengan Pohang Steelers.