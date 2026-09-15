Jadwal Siaran Langsung FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

SEOUL – Persib Bandung siap memulai petualangan mereka di ajang AFC Champions League 2 2026-2027 pada tengah pekan ini. Tepatnya Persib akan menghadapi klub asal Korea Selatan, FC Seoul pada laga perdana Grup E yang berlangsung di Stadion Seoul, pada Rabu 16 September 2026 sore WIB.

Persib Bandung pun saat ini sudah menginjakkan kaki di tanah Korea Selatan. Rombongan berjuluk Pangeran Biru tersebut sama sekali tidak membuang waktu percuma dan langsung menggelar sesi latihan fisik di Seoul pada Senin, 14 September 2026, tak lama selepas menempuh perjalanan udara yang cukup panjang dari Tanah Air.

Keputusan tim pelatih untuk langsung menerjunkan pemain ke lapangan didasari kebutuhan mendesak akan program pemulihan. Mengingat jadwal kompetisi yang begitu padat serta lelahnya perjalanan jauh, latihan intensitas ringan dipilih guna mengembalikan kebugaran fisik Adam Alis dan rekan-rekan setimnya agar kembali prima.

Sebelum terbang ke Korea Selatan, skuad asuhan pelatih Persib baru saja merampungkan laga sarat gengsi pada pekan kedua Super League 2026-2027. Mereka pun kalah 1-2 dari rival abadi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 12 September 2026 lalu.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Fokus Pemulihan

Hanya berselang sehari dari partai sengit di Jakarta, rombongan tim harus segera bertolak menuju Seoul. Keberangkatan ini dilakukan demi menghadapi ujian berat berikutnya, yakni melawan tuan rumah FC Seoul pada pertandingan pembuka Grup E ajang AFC Champions League 2 2026-2027 yang dijadwalkan pada Rabu, 16 September 2026.

Setelah mendarat di Seoul pada Senin pagi dan memanfaatkan waktu sejenak untuk beristirahat, tim pelatih langsung mengagendakan latihan ringan di sore harinya. Sesi perdana di luar negeri ini dirancang bukan sekadar untuk memulihkan otot, melainkan juga sebagai sarana adaptasi awal bagi para pemain.