Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Umumkan Jersey Spesial, Siap Digunakan saat Lawan FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |09:21 WIB
Persib Bandung Umumkan Jersey Spesial, Siap Digunakan saat Lawan FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung pakai jersey spesial di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

SEOUL Persib Bandung mengumumkan jersey baru yang khusus akan dipergunakan untuk ajang AFC Champions League 2 2026-2027. Jersey terbaru itu akan langsung digunakan saat skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut bertandang ke markas FC Seoul untuk melakoni laga perdana Grup E, pada Rabu 16 September 2026.

Dukungan penuh dari para Bobotoh serta sinergi erat dengan para mitra senantiasa menjadi bahan bakar utama bagi perjalanan Maung Bandung. Energi positif ini terus mengalir, menemani setiap langkah klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dalam menatap berbagai tantangan di lapangan hijau.

Kini, momentum penting telah tiba bagi seluruh elemen klub untuk kembali merapatkan barisan. Berjalan bersama dalam satu visi menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan kompetisi yang semakin kompetitif di level yang lebih tinggi.

1. Semangat Asia

Melalui seruan "Edankeun di Asia", Persib membawa semangat besar untuk berani melangkah lebih jauh di kancah internasional. Slogan ini tidak hanya mencerminkan ambisi klub untuk terbang tinggi, tetapi juga menjadi pengingat akan akar dan tempat di mana perjalanan luar biasa ini bermula.

Bentuk kecintaan dan dukungan nyata terhadap klub dapat disalurkan melalui kepemilikan atribut resmi. Memakai jersey dan merchandise original bukan sekadar soal gaya, melainkan lambang identitas serta kebanggaan sejati sebagai seorang Bobotoh sejati.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Cara Beli Jersey Terbaru

Selain memperkuat ikatan emosional antarsuporter, membeli produk resmi turut memberikan dampak positif. Langkah kecil ini merupakan bentuk kontribusi langsung demi menjaga keberlangsungan ekosistem klub agar tetap sehat dan mandiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/261/3242096/persib_bandung-wOfl_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/261/3242030/persib_bandung-prwW_large.jpg
3 Alasan Persib Bandung Bisa Tahan FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/261/3241966/fc_seoul-DoBz_large.jpg
Bakal Turunkan Pemain Pelapis di AFC Champions League 2 2026-2027, FC Seoul Remehkan Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/51/3240120/gabriel_mutombo-6wrf_large.jpg
Persib Bandung Hadapi Laga Berat di ACL 2, Gabriel Mutombo : Tantangan yang Bagus 
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/14/51/1749849/gsi-bawa-edukasi-panas-bumi-ke-panggung-olahraga-nasional-rcv.webp
GSI Bawa Edukasi Panas Bumi ke Panggung Olahraga Nasional
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/23/inter_milan_vs_monza.jpg
Susunan Pemain Inter Milan Vs Udinese di Liga Italia Dini Hari Nanti, Ini Prediksinya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement