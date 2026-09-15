Persib Bandung Umumkan Jersey Spesial, Siap Digunakan saat Lawan FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

SEOUL – Persib Bandung mengumumkan jersey baru yang khusus akan dipergunakan untuk ajang AFC Champions League 2 2026-2027. Jersey terbaru itu akan langsung digunakan saat skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut bertandang ke markas FC Seoul untuk melakoni laga perdana Grup E, pada Rabu 16 September 2026.

Dukungan penuh dari para Bobotoh serta sinergi erat dengan para mitra senantiasa menjadi bahan bakar utama bagi perjalanan Maung Bandung. Energi positif ini terus mengalir, menemani setiap langkah klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dalam menatap berbagai tantangan di lapangan hijau.

Kini, momentum penting telah tiba bagi seluruh elemen klub untuk kembali merapatkan barisan. Berjalan bersama dalam satu visi menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan kompetisi yang semakin kompetitif di level yang lebih tinggi.

1. Semangat Asia

Melalui seruan "Edankeun di Asia", Persib membawa semangat besar untuk berani melangkah lebih jauh di kancah internasional. Slogan ini tidak hanya mencerminkan ambisi klub untuk terbang tinggi, tetapi juga menjadi pengingat akan akar dan tempat di mana perjalanan luar biasa ini bermula.

Bentuk kecintaan dan dukungan nyata terhadap klub dapat disalurkan melalui kepemilikan atribut resmi. Memakai jersey dan merchandise original bukan sekadar soal gaya, melainkan lambang identitas serta kebanggaan sejati sebagai seorang Bobotoh sejati.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Cara Beli Jersey Terbaru

Selain memperkuat ikatan emosional antarsuporter, membeli produk resmi turut memberikan dampak positif. Langkah kecil ini merupakan bentuk kontribusi langsung demi menjaga keberlangsungan ekosistem klub agar tetap sehat dan mandiri.