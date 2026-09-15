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Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:10 WIB
Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung bisa dongkrak ranking Liga Indonesia jika menang atas FC Seoul. (Foto: Persib.co.id)
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UPDATE ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung menang atas FC Seoul di laga pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan tandang ke markas FC Seoul di Seoul World Cup Stadium pada Rabu, 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

Di atas kertas, FC Seoul dijagokan meraih kemenangan atas Persib Bandung. Selain bermain di kandang sendiri, materi pemain FC Seoul di atas Persib Bandung.

Persib Bandung buru poin di Seoul. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung buru poin di Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

1. Peluang Persib Bandung Curi Poin di Seoul

Namun, ucapan pelatih FC Seoul Kim Gi-dong jelang pertandingan membuka peluang Persib Bandung untuk setidaknya mencuri poin di markas lawan. Kim Gi-dong mengatakan akan menurunkan banyak pemain pelapis, khususnya pesepakbola muda.

"Saya mengatakan kepada para pemain untuk mencurahkan segalanya dan tampil habis-habisan. Untuk ajang ACL, kami akan menurunkan para pemain serta talenta muda yang sebelumnya belum banyak mendapat kesempatan bermain," kata Kim Gi-dong, Okezone mengutip dari media Korea Selatan, Chosun, Senin 14 September 2026.

FC Seoul memilih fokus melawan Pohang Steelers di lanjutan pekan ke-30 Liga 1 Korea Selatan 2026 pada Minggu, 20 September 2026 pukul 17.00 WIB. FC Seoul di ambang juara karena unggul 15 angka atas Ulsan HD di posisi dua ketika kompetisi menyisakan sembilan pekan lagi.

2. Potensi Ranking Liga Indonesia Naik Posisi

Ranking Liga Indonesia di kompetisi antarklub Asia saat ini menempati peringkat 20 dengan 25.759 angka. Namun, jika Persib Bandung di luar dugaan menang atas FC Seoul, ranking Liga Indonesia berpotensi naik dua peringkat dari posisi 20 ke 18 Asia!

 

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