Prediksi FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027: Awalan Berat Maung Bandung

PREDIKSI FC Seoul vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 akan dibahas Okezone. Yang pasti, laga ini akan jadi awalan berat buat Maung Bandung.

Laga FC Seoul vs Persib Bandung itu merupakan matchday 1 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Duel tersebut digelar di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

1. Lebih Berat

Perjuangan Persib mengharumkan nama Indonesia kali ini lebih berat. Betapa tidak, selain harus menyambangi markas lawan, musuh yang dihadapi pun tidak main-main.

FC Seoul merupakan calon kuat juara K-League 1 2026. Penampilan mereka begitu dominan di liga lokal. Akan tetapi, hal itu justru bisa jadi kesempatan buat Persib meraih poin.

Sebelum duel, pelatih Kim Ki-dong menyebut ingin menurunkan pemain pelapis di AFC Champions League 2 2026-2027! Sebab, FC Seoul diharapkan bisa fokus mengejar gelar juara di K-League 1.

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Persib. Jika pernyataan Ki-dong benar, maka FC Seoul tak akan menurunkan pemain-pemain kunci seperti mesin gol Patryk Klimala atau sayap tajam Jeong Seung-won.

Nama yang disebut terakhir berpotensi jadi ancaman buat Persib bila dimainkan. Betapa tidak, pemain berusia 29 tahun itu mengukir 9 gol dan 8 assist musim ini dalam 38 laga di semua kompetisi.