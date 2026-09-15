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3 Pemain Timnas Korea Selatan di FC Seoul yang Bisa Persulit Persib Bandung, Nomor 1 Paling Berbahaya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |10:56 WIB
3 Pemain Timnas Korea Selatan di FC Seoul yang Bisa Persulit Persib Bandung, Nomor 1 Paling Berbahaya
Pemain FC Seoul, Jeong Seung-won. (Foto: Instagram/seungwon_jeong)
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SEOUL Persib Bandung langsung dihadapkan pada ujian berat sesampainya di Negeri Ginseng. Maung Bandung dijadwalkan melakoni laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 melawan klub raksasa Korea Selatan, FC Seoul, di Stadion Piala Dunia Seoul pada Rabu, 16 September 2026 pukul 17.00 WIB.

Rombongan Pangeran Biru tiba di Korea Selatan dengan kondisi fisik yang cukup terkuras. Usai menelan kekalahan tipis 1-2 dari rival abadi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu, 12 September 2026, Adam Alis dan rekan-rekan harus langsung menempuh penerbangan panjang dan menggelar latihan pemulihan ringan pada Senin, 14 September 2026, demi beradaptasi dengan cuaca dingin setempat.

Di tengah jadwal yang padat dan masa pemulihan yang singkat ini, Persib wajib ekstra waspada. Pasalnya, lawan yang mereka hadapi diperkuat oleh sejumlah pemain berkualitas tinggi, termasuk tiga penggawa FC Seoul yang baru saja dipanggil memperkuat Timnas Korea Selatan oleh pelatih Robert Moreno untuk jeda internasional menghadapi Ekuador, Uruguay, Venezuela, dan Uzbekistan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Korea Selatan di FC Seoul yang Bisa Persulit Persib Bandung:

1. Jeong Seung-won (Sayap Kanan)

Pemain FC Seoul, Jeong Seung-won. (Foto: Instagram/seungwon_jeong
Pemain FC Seoul, Jeong Seung-won. (Foto: Instagram/seungwon_jeong

Winger lincah berusia 29 tahun ini menjadi salah satu kreator serangan paling berbahaya di Liga Korea Selatan. Dengan koleksi 8 gol dan 7 assist dari 29 penampilannya musim ini, ia siap menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Maung Bandung di laga nanti.

Karena posisinya di sayap kanan, maka Seoung-won bakal berduel dengan Eliano Reijnders yang kerap bermain sebagai fullback kiri Persib. Tentu diharapkan Eliano dapat menghentikan permainan Seoung-won demi membantu Persib meraih kemenangan.

 2. Gu Sung-yun (Kiper)

Penjaga gawang senior berusia 32 tahun ini merupakan benteng tangguh yang sangat sulit ditembus penyerang lawan. Musim ini, ia telah mencatatkan 29 penampilan di semua ajang dengan torehan impresif berupa 13 kali clean sheet serta hanya kebobolan 23 gol, ditambah catatan 5 caps bersama tim nasional senior Korsel.

 

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