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Respons Pelatih Persib Bandung soal FC Seoul Turunkan Pemain SMA di AFC Champions League 2 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |07:05 WIB
Respons Pelatih Persib Bandung soal FC Seoul Turunkan Pemain SMA di AFC Champions League 2 2026-2027
Igor Tolic siap bantu Persib Bandung raih poin maksimal di markas FC Seoul. (Foto: Persib.co.id)
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PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, menanggapi santai rencana FC Seoul yang akan menurunkan pemain Sekolah Menengah Atas (SMA) di laga melawan timnya. Menurut Igor Tolic, bagaimanapun komposisi skuad FC Seoul, mereka adalah tim yang patut diwaspadai.

Persib Bandung akan berhadapan dengan FC Seoul di laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027. Laga itu akan digelar di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan pada Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB.

Kim Gi-dong akan menurunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung
Kim Gi-dong akan menurunkan pemain pelapis melawan Persib Bandung

Beberapa waktu sebelum pertandingan, rumor mencuat FC Seoul akan menurunkan pemain muda. Pelatih FC Seoul, Kim Gi Dong, bahkan mengatakan akan memainkan pemain Osan High School.

Keputusan tersebut bukan karena FC Seoul menganggap remeh Persib Bandung. Kim Gi-dong ingin menjaga kondisi pemain utama setelah mereka tampil penuh dalam pertandingan melawan Jeonbuk Hyundai di Liga 1 Korea Selatan 2026-2027 pada Sabtu 12 September 2026 sore WIB.

1. Sebut FC Seoul Tim Berbahaya

Meski demikian, belum diketahui apakah Kim Gi Dong benar-benar akan menurunkan pemain SMA tersebut atau tidak. Soal ini, Igor Tolic acuh. Pelatih asal Kroasia itu menganggap FC Seoul tetap tim yang berbahaya.

"Itu tim yang sama," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari Sports Chosun, Rabu (16/9/2026).

"Saya menganggap mereka tim yang mengenakan seragam yang sama. Saya percaya para pemain di lapangan mewakili tim tersebut. Ini berlaku untuk Seoul dan Bandung," sambungnya. 

 

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