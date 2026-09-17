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Persija Terkena Pengurangan Poin di Super League 2026-2027 jika Lebih dari 4 Kali Main Kandang di Luar Jakarta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |01:05 WIB
Persija Terkena Pengurangan Poin di Super League 2026-2027 jika Lebih dari 4 Kali Main Kandang di Luar Jakarta!
Nadeo Argawinata kiper andalan Persija Jakarta. (Foto: ILeague)
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PERSIJA Jakarta harus meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menjamu Java United pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan memainkan laga kandang tersebut di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Persija Tak Bisa Gelar Pertandingan di Jakarta

Berdasarkan laman I.League dan Persija Jakarta, Stadion Kapten I Wayan Dipta ditetapkan sebagai venue pertandingan kandang Persija melawan Java United. Perubahan lokasi dilakukan karena Persija Jakarta tidak dapat menggunakan SUGBK untuk laga tersebut.

Stadion Kapten I Wayan Dipta gelar laga Persija vs Java United
Stadion Kapten I Wayan Dipta gelar laga Persija vs Java United

SUGBK sebelumnya menjadi kandang Persija Jakarta saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027, Sabtu 12 September 2026. Setelah pertandingan tersebut, stadion nasional itu mulai dipersiapkan untuk penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengatakan SUGBK membutuhkan perawatan sebelum kembali digunakan untuk pertandingan. Perawatan rumput tersebut diperlukan agar kondisi lapangan siap digunakan untuk agenda Timnas Indonesia.

"Setelah pertandingan Persija vs Persib, sudah tidak boleh dipakai lagi, kalau tidak salah untuk 10 hari supaya rumpunya bisa pulih dan kondisinya bagus," kata Erick Thohir di Jakarta.

Persija Jakarta sebenarnya masih memiliki opsi untuk menggelar pertandingan kandang di Jakarta dengan menggunakan Jakarta International Stadium (JIS). Namun, stadion tersebut juga tidak tersedia karena dipersiapkan untuk konser penyanyi asal Kanada, The Weeknd, pada 26-27 September 2026.

Kondisi tersebut membuat Persija harus mencari venue di luar Jakarta untuk pertandingan melawan Java United. Macan Kemayoran tidak dapat menggunakan SUGBK maupun JIS sebagai kandang pada pekan ketiga.

 

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