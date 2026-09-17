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3 Pemain Persib Bandung yang Tampil Menggila saat Kalahkan FC Seoul 1-0, Nomor 1 Teja Paku Alam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |10:19 WIB
3 Pemain Persib Bandung yang Tampil Menggila saat Kalahkan FC Seoul 1-0, Nomor 1 Teja Paku Alam!
Berikut tiga pemain Persib Bandung yang tampil menggila saat kalahkan FC Seoul 1-0 (Foto: Instagram/@persib)
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BERIKUT tiga pemain Persib Bandung yang tampil menggila saat kalahkan FC Seoul 1-0 di AFC Champions League 2 2026-2027. Salah satunya adalah Teja Paku Alam!

Duel FC Seoul vs Persib Bandung itu berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 sore WIB. Maung Bandung menang tipis 1-0 berkat gol Julio Cesar (5’).

Duel FC Seoul vs Persib Bandung berakhir 0-1 (Foto: Instagram/@persib)
Duel FC Seoul vs Persib Bandung berakhir 0-1 (Foto: Instagram/@persib)

Penampilan Persib dalam laga tersebut menuai banyak pujian karena berhasil mencatatkan sejarah. Mereka adalah tim pertama asal Indonesia yang menang laga tandang di Korea Selatan.

Lantas, siapa saja yang tampil menggila? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Persib Bandung yang Tampil Menggila saat Kalahkan FC Seoul 1-0

1. Teja Paku Alam

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Peran sang kiper sangat krusial bagi kemenangan Persib. Betapa tidak, Teja melakukan hingga enam penyelamatan terhadap enam upaya tepat sasaran FC Seoul sepanjang laga.

Tanpa enam penyelamatan tersebut, terutama di babak kedua, bukan tidak mungkin Persib akan pulang dengan tangan hampa. Sebab, FC Seoul rajin menggempur lawan justru setelah tertinggal cepat.

 

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