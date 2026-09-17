Liga Italia 2026-2027 Baru Berjalan 4 Pekan, 2 Pelatih Sudah Dipecat

Liga Italia 2026-2027 Baru Berjalan 4 Pekan, 2 Pelatih Sudah Dipecat (Instagram/@bolognafc1909)

JAKARTA - Baru 4 pekan Liga Italia 2026-2027 berjalan, 2 pelatih sudah kehilangan pekerjaannya. Domenico Tedesco menjadi pelatih kedua yang dipecat pada Liga Italia musim ini.

1. 2 Pelatih Dipecat

Sebelumnya, Fabio Grosso menjadi pelatih pertama yang dipecat musim ini. Fiorentina memutuskan memecat Fabio Grosso karena menelan 3 kekalahan beruntun dari 3 pertandingan pembuka musim ini. Padahal, manajemen klub sudah menghabiskan sekitar 150 juta euro untuk belanja pemain pada bursa transfer musim panas ini.

Sekitar sepekan berselang, giliran Domenico Tedesco yang dipecat. Bologna memecat Tedesco setelah hasil buruk pada 4 laga awal Liga Italia 2026-2027. Rossublu hanya mampu meraup 1 poin dari 4 pertandingan hingga terjerembab di posisi 16 klasemen sementara Liga Italia 2026-2027.

"Bologna secara resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala Domenico Tedesco setelah empat pertandingan Serie A musim 2026-27, dan menunjuk Raffaele Palladino sebagai penggantinya," melansir laman Football Italia, Kamis (17/9/2026).

Bologna asuhan Domenico Tedesco menelan kekalahan 0-1 saat melawan Lazio, Atalanta, dan Napoli. Satu-satunya poin didapat ketika imbang 2-2 melawan Sassuolo pada awal September.

Pelatih kepala berdarah Jerman-Italia itu meninggalkan Rossoblu hanya 99 hari setelah penunjukannya.

Bologna mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan, Raffaele Palladino telah ditunjuk sebagai pelatih kepala. Mantan pelatih Monza, Fiorentina, dan Atalanta itu dikontrak selama tiga tahun hingga musim panas 2029.

2. Kekecewaan Tedesco

"Apa yang saya dan pihak klub bicarakan akan tetap menjadi rahasia di antara kami," ujar Tedesco kepada para wartawan saat meninggalkan tempat latihan Casteldebole.