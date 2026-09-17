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Berapa Anak SMA yang Turun saat FC Seoul Kalah 0-1 dari Persib Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |15:20 WIB
Berapa Anak SMA yang Turun saat FC Seoul Kalah 0-1 dari Persib Bandung?
FC Seoul menurunkan 2 pemain SMA saat kalah 0-1 dari Persib Bandung. (Foto: Instagram/@fcseoul)
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SEBELUM melawan Persib Bandung di laga pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, pelatih FC Seoul Kim Gi-dong mengatakan akan memainkan sejumlah pemain Sekolah Menengah Atas (SMA). Kim Gi-dong ingin menjajal sejumlah pemain SMA yang baru saja menandatangani kontrak semiprofesional bersama mereka, yakni Kim Kang-jun, Shin Ji-seop, Lee Seo-hyun, Jung Hyun-woong dan Jung Ha-won.

"Kami berencana membagi skuad menjadi dua. Para pemain muda dari Osan High School dan pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan bermain akan tampil di ACL2," kata Kim Gi-dong, Okezone mengutip dari Yonhap.

Kim Gi-dong menunaikan janjinya menurunkan banyak pemain pelapis.
Kim Gi-dong menunaikan janjinya menurunkan banyak pemain pelapis.

"(ACL Two) akan kami jadikan panggung bagi para pemain muda untuk berkembang,” lanjut mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan U-23 tersebut.

1. Cuma 2 Pemain SMA yang Turun

Lantas, ada berapa anak SMA yang turun membela FC Seoul kontra Persib Bandung kemarin sore? Sebanyak dua pemain dipercaya tampil sebagai starter, yakni Shin Ji-seop dan Jung Hyun-woo.

Tak hanya pemain yang baru berusia 18 tahun, pelatih Kim Gi-dong juga menurunkan banyak pemain pelapis. Tercatat dari 11 pemain yang diturunkan, enam di antaranya belum memiliki caps di Liga 1 Korea Selatan 2026.

Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Kang Hyeon-mu, Shin Ji-seop, Lee Sang-min, Ahn Jae-min, Ko Pil-gwan, dan Kim Min-jun. Bahkan kapten FC Seoul di laga tersebut, Lee Han-do, juga jarang main di Liga 1 Korea Selatan.

 

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