Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

FC Seoul Dipermalukan Persib Bandung 0-1, Kim Gi-dong Kecewa Berat Rotasi Tim Tak Berjalan Sesuai Rencana

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |13:59 WIB
FC Seoul Dipermalukan Persib Bandung 0-1, Kim Gi-dong Kecewa Berat Rotasi Tim Tak Berjalan Sesuai Rencana
Pelatih FC Seoul, Kim Gi-dong, kecewa berat dengan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung pada laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
A
A
A

SEOUL – Pelatih FC Seoul, Kim Gi-dong, kecewa berat dengan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung pada laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Niatnya merotasi tim di laga itu, tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Duel FC Seoul vs Persib Bandung itu berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 sore WIB. Maung Bandung menang tipis 1-0 berkat gol Julio Cesar (5’).

1. Rotasi Tidak Berjalan Sesuai Rencana

Marc Klok beraksi di laga FC Seoul vs Persib Bandung (Foto: AFC)
Marc Klok beraksi di laga FC Seoul vs Persib Bandung (Foto: AFC)

Kemenangan tersebut sedikit banyak terbantu keputusan Gi-dong merotasi skuadnya. FC Seoul tidak tampil dengan kekuatan penuh karena lebih mementingkan kompetisi domestik.

Gi-dong mengakui, memang sengaja merotasi tim demi menambah jam terbang untuk pemain-pemain muda. Ia kecewa karena semua tidak berjalan sesuai rencana.

“Kami merotasi tim, tetapi ini adalah gim pertama kami dan kami bermain kandang. Jadi, tentu saja, kami ingin menang. Sangat mengecewakan kami tidak bisa melakukannya,” kata Kim Gi-dong, dikutip dari laman resmi AFC, Kamis (17/9/2026).

“Saya ingin para pemain muda bermain dengan keberanian dan kepercayaan diri. Saya kecewa kami tidak bisa menunjukkan hal itu (di lapangan),” tukas pria asal Korea Selatan itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242596/fc_seoul_kalah_0_1_dari_persib_bandung_fcseoul-Gh2V_large.jpg
Suporter FC Seoul Ngamuk Kim Gi-dong Turunkan Pemain Pelapis Lawan Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242557/teja_paku_alam_ucapkan_terima_kasih_ke_bobotoh_persibcoid-nLHY_large.jpg
Persib Bandung Kalahkan FC Seoul, Teja Paku Alam: Terima Kasih Bobotoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242555/berikut_tiga_pemain_persib_bandung_yang_tampil_menggila_saat_kalahkan_fc_seoul_1_0-lV9Z_large.jpg
3 Pemain Persib Bandung yang Tampil Menggila saat Kalahkan FC Seoul 1-0, Nomor 1 Teja Paku Alam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/261/3242548/persib_bandung_bisa_dongkrak_ranking_liga_indonesia_di_asia_persib-Z9ht_large.jpg
Ranking Liga Indonesia Melesat ke 16 Asia jika Persib Bandung Menang atas The Cong-Viettel!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/17/11/1750705/mu-tersingkir-dari-piala-liga-inggris-sempat-unggul-20-atas-brighton-xtr.webp
MU Tersingkir dari Piala Liga Inggris, Sempat Unggul 2-0 atas Brighton
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/17/igor_tolic.jpg
Persib Tumbangkan FC Seoul, Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan di Korea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement