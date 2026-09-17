FC Seoul Dipermalukan Persib Bandung 0-1, Kim Gi-dong Kecewa Berat Rotasi Tim Tak Berjalan Sesuai Rencana

Pelatih FC Seoul, Kim Gi-dong, kecewa berat dengan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung pada laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

SEOUL – Pelatih FC Seoul, Kim Gi-dong, kecewa berat dengan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung pada laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Niatnya merotasi tim di laga itu, tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Duel FC Seoul vs Persib Bandung itu berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 sore WIB. Maung Bandung menang tipis 1-0 berkat gol Julio Cesar (5’).

1. Rotasi Tidak Berjalan Sesuai Rencana

Marc Klok beraksi di laga FC Seoul vs Persib Bandung (Foto: AFC)

Kemenangan tersebut sedikit banyak terbantu keputusan Gi-dong merotasi skuadnya. FC Seoul tidak tampil dengan kekuatan penuh karena lebih mementingkan kompetisi domestik.

Gi-dong mengakui, memang sengaja merotasi tim demi menambah jam terbang untuk pemain-pemain muda. Ia kecewa karena semua tidak berjalan sesuai rencana.

“Kami merotasi tim, tetapi ini adalah gim pertama kami dan kami bermain kandang. Jadi, tentu saja, kami ingin menang. Sangat mengecewakan kami tidak bisa melakukannya,” kata Kim Gi-dong, dikutip dari laman resmi AFC, Kamis (17/9/2026).

“Saya ingin para pemain muda bermain dengan keberanian dan kepercayaan diri. Saya kecewa kami tidak bisa menunjukkan hal itu (di lapangan),” tukas pria asal Korea Selatan itu.