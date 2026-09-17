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Persib Bandung Kalahkan FC Seoul 1-0, Igor Tolic Akui Terbantu Keputusan Lawan Turunkan Pemain Muda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |14:31 WIB
Persib Bandung Kalahkan FC Seoul 1-0, Igor Tolic Akui Terbantu Keputusan Lawan Turunkan Pemain Muda
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengakui kemenangan atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 tidak terlepas dari keputusan lawan menurunkan pemain muda (Foto: AFC)
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SEOUL – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengakui kemenangan 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 tidak terlepas dari keputusan lawan menurunkan pemain muda. Ia pun senang telah mengukir sejarah.

Duel FC Seoul vs Persib Bandung itu berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 sore WIB. Maung Bandung menang tipis 1-0 berkat gol Julio Cesar (5’).

FC Seoul vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Sebelum laga, pelatih FC Seoul Kim Gi-dong dengan penuh percaya diri mengatakan akan menurunkan pemain mudanya. Hal itu ternyata jadi bumerang karena tuan rumah justru kerepotan!

1. Keuntungan

Tolic mengakui, pertandingan tidak berjalan bagus buat kedua kesebelasan. Tapi, keputusan FC Seoul untuk menurunkan pemain pelapis, justru memberikan keuntungan buat Persib.

“Itu bukan pertandingan yang bagus dari kedua tim dan Seoul tidak menurunkan kekuatan terbaiknya,” kata Tolic, dikutip dari laman resmi AFC, Kamis (17/9/2026).

“Tetapi hal paling penting adalah kami mendapat tiga angka. Saya sangat senang dengan kemenangan ini,” imbuh pria asal Kroasia tersebut.

 

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