2 Pemain Penyebab Arsenal Main Buruk hingga Dipermalukan Brighton & Hove Albion 0-3

BRIGHTON & HOVE – Awal musim impresif Arsenal di ajang Liga Inggris 2026-2027 harus tersendat usai menelan kekalahan telak 3-0 dari Brighton & Hove Albion di Stadion Amex, Sabtu 19 September 2026 malam WIB. Hasil negatif ini membuat posisi puncak klasemen lepas dari genggaman skuad asuhan Mikel Arteta.

Petaka pertama bagi The Gunners hadir saat laga berjalan setengah jam, ketika pemain Brighton Pascal Gross melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti yang gagal dijangkau oleh kiper David Raya. Gara-gara aksi itu, Arsenal tertinggal 0-1 sejak menit 31.

Situasi semakin memburuk menjelang akhir babak pertama. Penyerang asal Yunani, Charalampos Kostoulas, dengan leluasa melepaskan tendangan mendatar keras dari jarak 25 yard yang sukses merobek sudut bawah gawang Arsenal.

Memasuki paruh kedua, dominasi Brighton belum juga mengendur. Giliran Chema Andres yang mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan kepala memanfaatkan situasi sepak pojok, sekaligus mengunci kemenangan tiga gol tanpa balas bagi tuan rumah.

Berkat hasil gemilang ini, Brighton kini hanya terpaut dua angka saja dari Arsenal di papan klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027. Sebaliknya, kekalahan telak di kandang lawan ini langsung memicu gelombang kritik dari para pendukung setia Arsenal, The Gunners, di media sosial.

Brighton vs Arsenal. (Foto: Instagram/arsenal)

1. Duet Bek Tengah Jadi Kambing Hitam

Meski dikenal memiliki salah satu lini pertahanan paling kukuh di liga, performa lini belakang Arsenal pada pertandingan kali ini dinilai sangat mengecewakan. Sorotan tajam tertuju pada duet bek tengah Gabriel dan rekrutan anyar musim panas ini, Ezri Konsa.

Menurut laporan Give Me Sport, Minggu (20/9/2026), para suporter Arsenal menyoroti koordinasi buruk di jantung pertahanan yang dinilai terlalu sering memberikan ruang tembak bagi lawan. Komentar seperti sangat amatir ramai disuarakan pendukung karena kedua bek tersebut kerap mundur alih-alih menutup ruang gerak penyerang Brighton.