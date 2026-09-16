5 Striker Paling Gacor di Awal Musim Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Sudah Cetak 4 Gol!

MENJEBOL gawang lawan merupakan salah satu tugas paling sulit sekaligus krusial dalam dunia sepak bola. Terlebih di ajang Liga Inggris, para penyerang top harus berhadapan dengan barisan bek paling tangguh di muka bumi untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor.

Meski demikian, kompetisi kasta tertinggi Inggris ini selalu diberkahi oleh kehadiran para striker kelas dunia dari masa ke masa. Mulai dari legenda terdahulu seperti Alan Shearer dan Wayne Rooney, hingga bomber mematikan yang menghiasi lapangan hijau saat ini. Lantas untuk awal musim 2026-2027 ini, kira-kira siapa saja striker yang mampu tampil luar biasa?

Berikut 5 Striker Paling Gacor di Awal Musim Liga Inggris 2026-2027, Mengutip dari Give Me Sport:

1. Erling Haaland (Manchester City)

Erling Haaland borong semua gol kemenangan Manchester City atas FC Porto

Tidak ada perdebatan lagi untuk posisi puncak, di mana mesin gol asal Norwegia ini berdiri tanpa tandingan di tanah Inggris. Sejak memecahkan rekor gol terbanyak satu musim milik Alan Shearer dan Andy Cole pada musim debutnya, Haaland tidak pernah berhenti meneror pertahanan lawan.

Membuka musim 2025-2026 dengan catatan 4 gol dari 4 pertandingan, penyerang utama Manchester City ini masih menjadi predator paling menakutkan sekaligus penyerang terbaik di Premier League.

2. Joao Pedro (Chelsea)

Joao Pedro di laga Crystal Palace vs Liverpool. (Foto: Instagram/chelseafc)

Sejak mendarat di Stamford Bridge pada 2025 silam, Joao Pedro langsung menjelma sebagai tumpuan utama lini depan The Blues. Penyerang asal Brasil berusia 25 tahun ini tampil gemilang lewat koleksi 14 gol dan 8 assist dari 32 penampilan awal di liga, ditambah performa impresifnya di ajang Piala Dunia Antarklub.

Kerja sama apik dan kreativitasnya di sepertiga akhir lapangan membuktikan bahwa harga mahal yang dikeluarkan klub untuknya sama sekali tidak sia-sia. Sejauh ini, Pedro pun sudah mencatatkan tiga gol bersama Chelsea di Liga Inggris 2026-2027.

3 Kai Havertz (Arsenal)

Kai Havertz bobol gawang Chelsea

Seringkali menjadi figur yang paling disorot, gelandang serang sekaligus penyerang versatile asal Jerman ini sukses membungkam para kritikus sejak bergabung dengan Arsenal dari Chelsea. Di bawah arahan Mikel Arteta, Havertz menjelma sebagai pemain laga besar yang kerap menjadi pembeda lewat gol-gol krusial di menit akhir.