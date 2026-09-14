Kontroversi Gol Erling Haaland di Laga Manchester United vs Manchester City: Badan Wasit Akui Ada Kesalahan Penilaian

MANCHESTER – Badan Pengawas Wasit Profesional, Pro Ref, secara mengejutkan mengakui keputusan mengesahkan gol tunggal Erling Haaland saat Manchester City membekuk Manchester United 1-0 merupakan sebuah kesalahan penilaian. Kini gara-gara gol kontroversial itu, Man United tumbang di matchday keempat Liga Inggris 2026-2027, pada Minggu 13 September 2026.

Insiden kontroversial tersebut terjadi pada menit ke-60 di Stadion Old Trafford. Di mana Haaland awalnya tertangkap berada di posisi offside saat menyambut umpan silang Josko Gvardiol yang sempat terdefleksi.

Setelah melalui peninjauan VAR yang panjang, wasit menyatakan posisi Haaland onside karena diselamatkan oleh bek lawan. Namun keterlibatan gelandang Enzo Fernandez langsung memicu perdebatan sengit di lapangan.

Fernandez yang berdiri dalam posisi offside sempat mencoba menjangkau bola sebelum akhirnya mengarah ke Haaland. Meskipun VAR berargumen pemain Argentina itu tidak menyentuh bola secara langsung, protes keras langsung dilayangkan oleh kubu Setan Merah.

Lisandro Martinez secara terbuka menyebut keputusan tersebut sebagai sebuah ketidakadilan, karena pergerakan Fernandez dinilai jelas-jelas mengganggu ruang gerak pemain lini belakang tuan rumah.

Menanggapi kontroversi yang memanas, pihak Pro Ref langsung bergerak cepat dengan menghubungi manajemen Manchester United guna menyampaikan permohonan maaf dan evaluasi atas kelalaian tersebut.

Erling Haaland tak berhenti cetak gol untuk Manchester City

1. Penyesalan Pro Ref

Dalam pernyataan resminya, Pro Ref menegaskan petugas VAR pada laga tersebut gagal mengenali dampak besar dari posisi Fernandez di area penalti. Mereka menyatakan bahwa situasi tersebut seharusnya mendorong wasit utama untuk melakukan peninjauan langsung di pinggir lapangan (on-field review) alih-alih langsung mengesahkan gol.

"Pihak Manchester United telah dihubungi malam ini untuk mengakui apa yang kami anggap sebagai kesalahan penilaian. Insiden tersebut akan ditinjau kembali,” bunyi pernyataan resmi Pro Ref, dikutip dari Sportbible, Senin (14/9/2026).