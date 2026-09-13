Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United vs Manchester City, Michael Carrick Ragu Hasil Musim Lalu Terulang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |03:13 WIB
Manchester United vs Manchester City, Michael Carrick Ragu Hasil Musim Lalu Terulang
Pelatih Manchester United, Michael Carrick, sangat siap menghadapi Manchester City pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 (Foto: UEFA)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, sangat siap menghadapi Manchester City pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Akan tetapi, ia ragu hasil gemilang musim lalu akan terulang.

Duel Man United vs Man City itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (13/9/2026) pukul 22.30 WIB. Jelang duel, Carrick diingatkan soal hasil laga serupa di Liga Inggris 2025-2026.

1. Ekspektasi

Bryan Mbeumo cetak gol di laga Manchester United vs Manchester City (Foto: Premier League)
Bryan Mbeumo cetak gol di laga Manchester United vs Manchester City (Foto: Premier League)

Ketika itu, Man United berhasil menang 2-0 atas Man City berkat dua gol Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu. Partai tersebut sekaligus menandai comeback Carrick ke kursi pelatih meski berstatus caretaker.

Penampilan energik dan ciamik Man United di laga itu membuat fans berdecak kagum. Tapi, Carrick ragu performa semacam itu akan terulang nanti malam.

“Sangat jelas akan jadi berbeda karena tidak ada dua pertandingan yang akan sama. Tidak mungkin kami beranggapan, ‘Kami menang musim lalu, kami bisa melakukan hal serupa dan semuanya akan sama saja,’” kata Carrick, dikutip dari laman resmi Man United, Minggu (13/9/2026).

“Saya paham ada ekspektasi. Semuanya ketika itu masih segar dan kami benar-benar tidak tahu kami bisa sampai mana,” imbuh pria berkebangsaan Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/45/3241722/liverpool_vs_fulham-Ce4k_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2026-2027: Liverpool vs Fulham 0-0, Chelsea Ditahan Hull City 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/45/3241426/simak_jadwal_liga_inggris_2026_2027_pekan_ini_termasuk_derby_manchester_antara_man_united_vs_man_city-oa18_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Ada Derby Manchester, Man United vs Man City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/45/3240955/alexis_mac_allister_terang_terangan_mengaku_sedih_tak_ditawari_kontrak_baru_oleh_liverpool_pada_musim_panas_2026-ohJP_large.jpg
Sedih Tak Ditawari Kontrak Baru, Alexis Mac Allister Kepikiran Tinggalkan Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/45/3240635/xabi_alonso-N1SP_large.jpg
Tumbang di Markas Arsenal, Xabi Alonso Minta Chelsea Tak Panik dan Segera Bangkit
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/12/50/1749071/bambang-widjanarko-setio-sabuk-emas-kapolri-jadi-momentum-lahirnya-juara-baru-tinju-profesional-indonesia-pyg.webp
Bambang Widjanarko Setio: Sabuk Emas Kapolri Jadi Momentum Lahirnya Juara Baru Tinju Profesional Indonesia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/12/pssi_bekerja_sama_dengan_ajax_amsterdam.jpg
Ajax Turun Tangan Bantu PSSI, Pelatih Indonesia Bakal Dipoles Klub Raksasa Belanda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement