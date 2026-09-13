Manchester United vs Manchester City, Michael Carrick Ragu Hasil Musim Lalu Terulang

Pelatih Manchester United, Michael Carrick, sangat siap menghadapi Manchester City pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 (Foto: UEFA)

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, sangat siap menghadapi Manchester City pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Akan tetapi, ia ragu hasil gemilang musim lalu akan terulang.

Duel Man United vs Man City itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (13/9/2026) pukul 22.30 WIB. Jelang duel, Carrick diingatkan soal hasil laga serupa di Liga Inggris 2025-2026.

1. Ekspektasi

Bryan Mbeumo cetak gol di laga Manchester United vs Manchester City (Foto: Premier League)

Ketika itu, Man United berhasil menang 2-0 atas Man City berkat dua gol Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu. Partai tersebut sekaligus menandai comeback Carrick ke kursi pelatih meski berstatus caretaker.

Penampilan energik dan ciamik Man United di laga itu membuat fans berdecak kagum. Tapi, Carrick ragu performa semacam itu akan terulang nanti malam.

“Sangat jelas akan jadi berbeda karena tidak ada dua pertandingan yang akan sama. Tidak mungkin kami beranggapan, ‘Kami menang musim lalu, kami bisa melakukan hal serupa dan semuanya akan sama saja,’” kata Carrick, dikutip dari laman resmi Man United, Minggu (13/9/2026).

“Saya paham ada ekspektasi. Semuanya ketika itu masih segar dan kami benar-benar tidak tahu kami bisa sampai mana,” imbuh pria berkebangsaan Inggris itu.