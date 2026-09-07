Tumbang di Markas Arsenal, Xabi Alonso Minta Chelsea Tak Panik dan Segera Bangkit

LONDON – Chelsea harus menelan pil pahit dalam lawatan ke kandang Arsenal setelah dipaksa menyerah dengan skor tipis 1-2 di matchday ketiga Liga Inggris 2026-2027, pada Minggu 6 September 2026. Hasil minor di Stadion Emirates ini sekaligus menandai kekalahan kompetitif perdana bagi pelatih Xabi Alonso sejak resmi membesut The Blues –julukan Chelsea– pada musim panas ini.

Sempat memimpin lebih dulu di awal pertandingan, skuad asal London Barat tersebut gagal mempertahankan keunggulan akibat tekanan masif dari tim tuan rumah. Chelsea unggul berkat Morgan Rogers di menit kedua, sedangkan Arsenal membalas via Kai Havertz (25’) dan Martin Odegaard (50’).

1. Rasa Sakit yang Positif

Menanggapi hasil negatif tersebut, Xabi Alonso tidak menutup-nutupi rasa kecewanya dan menegaskan kekalahan dalam laga derbi ini wajib memberikan efek emosional bagi para pemainnya. Ia menyebut momentum pertandingan sempat bergeser drastis terutama pada seperempat jam usai gol pembuka dan awal paruh kedua babak.

“Kami mengawali laga dengan baik dan mencetak gol duluan, tetapi 15 menit setelahnya mereka menekan kami habis-habisan hingga kami harus bertahan sangat dalam dan kesulitan menguasai bola," ungkap Alonso dalam sesi jumpa pers pascalaga, dikutip dari Sportskeeda, Senin (7/9/2026).

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti perjuangan gigih anak asuhnya yang nyaris menyamakan kedudukan di pengujung laga lewat peluang emas Estevao Willian. Ia meminta skuadnya untuk menjadikan kepedihan ini sebagai bahan bakar positif mengingat kompetisi masih sangat panjang.

Kai Havertz bobol gawang Chelsea

"Kekalahan ini mengecewakan dan harus terasa menyakitkan, tetapi rasa sakit itu harus berdampak positif karena ini baru pekan ketiga dan masih banyak laga yang harus dimainkan," sambung Alonso.

2. Tantangan Kontra Hull City

Ketika disinggung mengenai rapuhnya lini belakang yang menjadi sorotan, Alonso menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada cara memenangkan pertandingan lewat keseimbangan tim.