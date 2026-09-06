Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Iblis Merah Tertahan 2-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |22:03 WIB
Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Iblis Merah Tertahan 2-2
Manchester United ditahan Everton 2-2 pada pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)
A
A
A

LIVERPOOL – Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Inggris, Minggu (6/9/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol Man United dicetak oleh Bryan Mbeumo (46’) dan Benjamin Sesko (88’). Sementara, Everton membalas lewat Tyrique George (83’) dan Ainsley Maitland-Niles (90+6’).

Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)
Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan cukup keras di awal-awal laga. Tapi, Man United sudah mengancam dengan tendangan volinya di menit kedelapan yang sayangnya masih membentur mistar gawang Jordan Pickford.

Youri Tielemans mengintip peluang lewat tendangan jarak jauh di menit ke-18. Tapi, bola mengarah tepat ke pelukan kiper. Sementara, di menit ke-22, sepakan Matheus Cunha melambung tipis.

Everton bukannya tanpa perlawanan. Umpan silang dari sisi kanan di menit ke-43, mampu ditanduk Thierno Barry dengan baik. Sayangnya, bola melambung di atas mistar gawang kawalan Senne Lammens.

Sepakan Jarrad Branthwaite di dalam kotak penalti di injury time, untungnya masih bisa ditangkap Lammens. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.

Selepas istirahat, Man United langsung menggebrak. Menerima bola di sisi kanan, Mbeumo menusuk ke tengah dan melepaskan tembakan mendatar yang merobek gawang Everton di menit ke-46.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/45/3240357/manchester_city-1WjJ_large.jpeg
Rekap Hasil Pertandingan Liga Inggris 2026-2027 Malam Ini: Manchester City Menang, Tottenham Tertahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/45/3240221/alexander_isak_bantu_liverpool_menang_2_0_atas_ipswich_town-mgdl_large.jpg
Alexander Isak Borong Gol Kemenangan 2-0 Liverpool atas Ipswich Town, Andoni Iraola Belum Puas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/45/3240123/liverpool-nqpl_large.jpg
Prediksi Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2026-2027: The Reds Raih Kemenangan Pertama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/45/3239814/elkan_baggott_gagal_membantu_millwall_fc_meraih_poin_atas_wrexham_afc-3IF4_large.jpg
Elkan Baggott Starter di Liga 2 Inggris 2026-2027, Millwall FC Dihajar Wrexham AFC 0-3!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/05/51/1746579/hasil-china-masters-2026-sabarreza-ditekuk-wakil-malaysia-cnu.webp
Hasil China Masters 2026: Sabar/Reza Ditekuk Wakil Malaysia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/02/26/bek_borussia_monchengladbach_kevin_diks.jpg
Kevin Diks Kartu Kuning, Gladbach Tumbang Dramatis usai Sempat Unggul 3-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement