Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027: Iblis Merah Tertahan 2-2

Manchester United ditahan Everton 2-2 pada pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

LIVERPOOL – Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Inggris, Minggu (6/9/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol Man United dicetak oleh Bryan Mbeumo (46’) dan Benjamin Sesko (88’). Sementara, Everton membalas lewat Tyrique George (83’) dan Ainsley Maitland-Niles (90+6’).

Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan cukup keras di awal-awal laga. Tapi, Man United sudah mengancam dengan tendangan volinya di menit kedelapan yang sayangnya masih membentur mistar gawang Jordan Pickford.

Youri Tielemans mengintip peluang lewat tendangan jarak jauh di menit ke-18. Tapi, bola mengarah tepat ke pelukan kiper. Sementara, di menit ke-22, sepakan Matheus Cunha melambung tipis.

Everton bukannya tanpa perlawanan. Umpan silang dari sisi kanan di menit ke-43, mampu ditanduk Thierno Barry dengan baik. Sayangnya, bola melambung di atas mistar gawang kawalan Senne Lammens.

Sepakan Jarrad Branthwaite di dalam kotak penalti di injury time, untungnya masih bisa ditangkap Lammens. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.

Selepas istirahat, Man United langsung menggebrak. Menerima bola di sisi kanan, Mbeumo menusuk ke tengah dan melepaskan tembakan mendatar yang merobek gawang Everton di menit ke-46.