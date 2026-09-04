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Prediksi Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2026-2027: The Reds Raih Kemenangan Pertama?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |14:38 WIB
Prediksi Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2026-2027: The Reds Raih Kemenangan Pertama?
Prediksi Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2026-2027: The Reds Raih Kemenangan Pertama? (Instagram/@liverpoolfc)
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JAKARTA - Prediksi Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2026-2027 menarik diulas. Apakah The Reds mampu memetik kemenangan pertama di Liga Inggris 2026-2027 dalam pertandingan tersebut? 

1. Ipswich Town vs Liverpool

Duel itu akan dihelat di Portman Road, pada Sabtu (5/9/2026) dini hari WIB. Pada pertandingan nanti, sejumlah pemain di kedua bakal absen. 

Dari kubu tuan rumah, Jaden Philogene dipastikan absen karena cedera. Sementara Azor Matusiwa, Julio Ensico, Florentino, Jack Taylor, serta Emersonn diragukan tampil. 

Dari sisi Liverpool, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitike dipastikan absen karena cedera. Sementara kondisi Federico Chiesa dan Joe Gomez juga masih diragukan untuk dapat tampil. 

Manchester United vs Ipswich Town di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)
Manchester United vs Ipswich Town di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

Pelatih Ipswich Town, Gary O'Neil, percaya akan kemampuan timnya dengan melihat 2 laga awal Liga Inggris 2026-2027. Dari 2 pertandingan itu, klub berjuluk The Tractor Boys menang 2-1 atas Sunderland dan kalah 2-5 dari Manchester United. 

"Kami akan selalu menjadi ancaman; kami telah mencetak empat gol dalam dua pertandingan. Itu pencapaian yang sangat bagus bagi tim promosi," katanya melansir laman Ipswich Town, Jumat (4/9/2026). 

"Kami terlihat berbahaya dalam menyerang, dan kami perlu mempertahankan performa itu, yang tentunya akan kembali diuji," ujarnya. 

Ia menyebut pertandingan melawan Liverpool akan berlangsung sengit dan lawan pasti akan tampil penuh semangat. "Namun, laga ini akan digelar di Portman Road di bawah sorotan lampu stadion. Saya tahu para penggemar sudah tidak sabar menantikannya," ujarnya. 

Meski berstatus tim promosi, Gary O'Neil yakin timnya bakal mendapatkan poin dalam pertandingan melawan Liverpool besok. 

“Saya sangat yakin kami akan meninggalkan stadion besok malam dengan perolehan poin yang lebih banyak dibandingkan saat kami datang,” katanya.

 

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Topik Artikel :
Liverpool Ipswich Town
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