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Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Barcola dari PSG dengan Biaya Rp2,88 Triliun, Cody Gakpo Hengkang?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |18:50 WIB
Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Barcola dari PSG dengan Biaya Rp2,88 Triliun, Cody Gakpo Hengkang?
Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Barcola dari PSG dengan Biaya Rp2,88 Triliun, Cody Gakpo Hengkang? (Instagram/@barcola_dls)
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JAKARTA - Liverpool dilaporkan semakin dekat untuk merekrut Bradley Barcola dari Paris St-Germain dengan biaya 120 juta poundsterling atau sekitar Rp2,88 triliun. 

1. Barcola Semakin Dekat ke Liverpool 

Melansir BBC Sport, negosiasi telah mengalami kemajuan dalam 48 jam terakhir. Kesepakatan penuh untuk penyerang sayap asal Prancis tersebut kini sudah di depan mata.

PSG sebelumnya mematok harga 145 juta poundsterling untuk pemain berusia 23 tahun itu. Namun, Liverpool siap menyepakati paket transfer dengan nilai awal sedikit di atas 100 juta poundsterling, yang bisa meningkat hingga 120 juta poundsterling bergantung pada pencapaian signifikan, baik secara individu maupun tim.

Barcola telah menjadi target utama Liverpool menyusul kepergian Luis Diaz dan Mohamed Salah dalam dua musim panas terakhir.

Bradley Barcola (Instagram/@barcola_dls)
Bradley Barcola (Instagram/@barcola_dls)

Ia pindah ke PSG dari Lyon pada 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 38,5 juta poundsterling. Barcola  memenangkan tiga gelar Ligue 1, dua gelar Liga Champions, dua trofi Piala Prancis, serta Piala Super UEFA dan Piala Interkontinental FIFA.

Barcola, yang mencetak tiga gol untuk Prancis di Piala Dunia musim panas ini, juga bisa bermain di sisi kanan maupun sebagai penyerang tengah. Ia juga dapat menjadi pelapis bagi Alexander Isak sementara Hugo Ekitike memulihkan diri dari cedera tendon Achilles yang serius.

2. Masa Depan Gakpo Terancam

Barcola adalah pemain berkaki kanan, yang lebih sukar bermain di sayap kiri. Kedatangannya yang kemungkinan besar akan terjadi ini menimbulkan keraguan mengenai masa depan Cody Gakpo di Anfield.

Sejumlah sumber menyebutkan, Tottenham Hotspur dan Manchester City juga menunjukkan minat terhadap penyerang asal Belanda tersebut.

Liverpool juga sedang mencari pemain sayap kanan, setelah sebelumnya menjajaki kemungkinan merekrut Yankuba Minteh dari Brighton dan Ismaila Sarr dari Crystal Palace.

 

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